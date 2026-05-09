El fútbol femenino tucumano pone primera con un torneo renovado y más exigente

El certamen comenzará oficialmente este fin de semana y tendrá su acto inaugural el domingo a las 17 en el Complejo Ojo de Agua, en el marco del encuentro entre Atlético Tucumán y Alto Verde, uno de los partidos más destacados de la primera fecha. La nueva temporada genera importantes expectativas por el crecimiento sostenido de la disciplina y por la incorporación de nuevas instituciones a la máxima categoría.