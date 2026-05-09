El fútbol femenino tucumano pone primera con un torneo renovado y más exigente
La Liga Tucumana estrena un formato unificado de 14 fechas con definición por playoffs para potenciar la competitividad. La acción comienza este domingo a las 17 en Ojo de Agua, con el choque entre las campeonas de Atlético Tucumán y las recientemente ascendidas de Alto Verde.
Resumen para apurados
- La Liga Tucumana inicia este domingo el Apertura 2026 en Ojo de Agua para potenciar la competencia, con el debut del campeón Atlético Tucumán ante el recién ascendido Alto Verde.
- El certamen estrena un sistema de 14 fechas todos contra todos seguido por playoffs. Se eliminan las zonas divididas para integrar a todos los equipos en una única división mayor.
- Aunque la disciplina crece y suma nuevas instituciones, la crisis económica golpea a clubes locales. El formato busca jerarquizar el nivel y consolidar el fútbol femenino regional.
El fútbol femenino de la Liga Tucumana de Fútbol se prepara para el inicio del Torneo Apertura 2026, una competencia que volverá a reunir a equipos de toda la provincia bajo un formato renovado y más competitivo, con fase regular y definición por playoffs.
El certamen comenzará oficialmente este fin de semana y tendrá su acto inaugural el domingo a las 17 en el Complejo Ojo de Agua, en el marco del encuentro entre Atlético Tucumán y Alto Verde, uno de los partidos más destacados de la primera fecha. La nueva temporada genera importantes expectativas por el crecimiento sostenido de la disciplina y por la incorporación de nuevas instituciones a la máxima categoría.
Un formato renovado
La edición 2026 del Apertura se disputará bajo el sistema de todos contra todos, con un total de 14 fechas en la fase regular. Cada equipo enfrentará a todos sus rivales a lo largo del campeonato, en una estructura que busca mayor continuidad competitiva y equidad deportiva.
Una vez finalizada la etapa clasificatoria, los mejores equipos avanzarán a los playoffs, instancia que incluirá octavos de final, cuartos, semifinales y final para definir al campeón del torneo.
Desde la organización destacaron que este año se dejó atrás el sistema de zonas campeonato y ascenso, apostando por una competencia unificada en primera división.
Debut con partidos destacados
La primera fecha tendrá varios encuentros atractivos, entre ellos el cruce entre Atlético Tucumán, último campeón del fútbol femenino tucumano, y Alto Verde, campeón anual del ascenso y uno de los equipos que más crecimiento mostró en las últimas temporadas.
También sobresalen los enfrentamientos entre San Martín y Jorge Newbery, ATSA frente a AFICA y Fundación Mapa ante San Jorge.
Además, otros cruces confirmados para el inicio del torneo serán UTHGRA vs Escuela Municipal Bella Vista y Sportivo Guzmán vs Monteros Vóley, mientras que Graneros tendrá fecha libre.
El ascenso también pone primera
La temporada 2026 también tendrá actividad en la categoría ascenso, que estará dividida en dos grupos y otorgará la posibilidad de pelear por un lugar en la máxima categoría del fútbol femenino tucumano.
Fundación San Miguel (AD) enfrentará a Capitán Juan (Predio La Maga); San Martín Rojo recibirá a San Antonio (Complejo Mirkin); y Unión San Andrés jugará frente a Ateneo (Predio Visitadores Médicos).
En el Grupo A competirán Atlético Concepción, Los Independientes, San Martín Blanco, Marapa, Fundación Amanecer y Capitán Juan, con Atlético Tucumán libre en la primera jornada.
Por su parte, el Grupo B estará integrado por Unión San Andrés, Ateneo, San Martín Rojo, San Antonio, San Miguel y Trancas, mientras que Sportivo Bella Vista quedará libre.
Entre los equipos ascendidos a la máxima categoría se destacan Alto Verde, Sportivo, AFICA y Escuela Municipal de Lules, todos promovidos tras destacadas campañas en la temporada pasada.
Presencia nacional y desafíos económicos
En paralelo al torneo local, Atlético Tucumán volverá a representar a la provincia en la Copa Federal de la región NOA, competencia que reúne a los mejores equipos del norte argentino.
Sin embargo, la realidad económica continúa siendo una dificultad para varias instituciones. Escuela Municipal Bella Vista confirmó que no participará del certamen nacional debido a cuestiones presupuestarias, una problemática que sigue afectando al desarrollo del fútbol femenino.
Una temporada con grandes expectativas
El Torneo Apertura 2026 aparece como una nueva oportunidad para consolidar el crecimiento del fútbol femenino tucumano, que en los últimos años logró ampliar la cantidad de equipos participantes, mejorar su organización y elevar el nivel competitivo.
Con un formato más exigente, una mayor cantidad de partidos y un sistema de definición directa, la competencia buscará seguir fortaleciendo una disciplina que continúa ganando espacio y protagonismo dentro del deporte provincial.
La expectativa ya está instalada y todo está listo para el comienzo de una temporada que promete emociones, nuevos desafíos y una fuerte pelea por el título.