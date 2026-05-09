¿Qué pasó con Ángel?: una nueva pericia sostiene que el niño murió por neumonía

Resumen para apurados
- En Comodoro Rivadavia, una pericia reveló que Ángel López, de 4 años, murió por neumonía y no por golpes, contradiciendo la hipótesis inicial de maltrato infantil.
- La madre y su pareja están detenidos por homicidio tras una autopsia previa que halló 22 hematomas. El niño había sido revinculado con su madre por orden judicial.
- El vuelco judicial podría derivar en la liberación de los imputados o una acusación por negligencia, mientras crece el reclamo contra el Estado por la custodia del menor.
La investigación por la muerte de Ángel Nicolás López, el niño de cuatro años cuyo caso conmocionó a Comodoro Rivadavia, dio un vuelco inesperado en las últimas horas. Nuevos informes periciales incorporados al expediente judicial indican que el menor habría fallecido como consecuencia de una neumonía bilateral y no por un traumatismo provocado por agresiones físicas, como se había sostenido inicialmente.
La causa había avanzado durante semanas bajo la hipótesis de un presunto homicidio por maltrato infantil. Esa línea se apoyaba en un informe preliminar de autopsia que señalaba la presencia de más de 20 lesiones internas en la cabeza del niño.
Con esos elementos, la Justicia dictó la prisión preventiva para Mariela Altamirano, madre biológica del menor, y su pareja, Maicol González, quienes permanecen detenidos.
Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que los estudios complementarios histopatológicos concluyeron que el fallecimiento no se produjo por un traumatismo cerebral causado por terceros, sino por una infección respiratoria aguda que no habría sido tratada a tiempo.
El nuevo escenario modifica de manera drástica el rumbo de la investigación y también las acusaciones que pesaban sobre los imputados. Hasta ahora, la fiscalía sostenía la figura de “homicidio agravado por el vínculo” contra la madre del niño y atribuía además un rol activo al padrastro en las supuestas agresiones.
Con la nueva pericia, las defensas buscarán pedir la libertad de ambos detenidos, al considerar que no existieron agresiones físicas directas que hayan provocado la muerte del menor.
Pese al resultado de los estudios médicos, el entorno que crió al niño durante sus primeros años rechaza de manera contundente esta hipótesis.
El padre del menor, Luis López, y quien era considerada su “mamá de corazón”, Lorena Andrade, sostienen que Ángel sufría situaciones de maltrato desde que había sido revinculado con su madre biológica por decisión de la Justicia de Familia.
“Ángel no tenía ninguna enfermedad. A Ángel lo asesinaron y eso se sabe”, expresó Andrade en declaraciones recientes cargadas de dolor.
Según el entorno familiar, el niño habría manifestado en reiteradas ocasiones que no quería regresar a la vivienda donde residía junto a su madre biológica y la pareja de esta.
Hasta ahora, la causa avanzaba sobre dos ejes centrales. El primero era la hipótesis de maltrato infantil, basada en los 22 hematomas internos detectados inicialmente, que sugerían un posible patrón de violencia sistemática.
El segundo apuntaba a una eventual responsabilidad estatal, con cuestionamientos al juez de familia que había otorgado la tenencia a la madre biológica pese a las advertencias realizadas por allegados al niño.
Con la incorporación de la neumonía bilateral como posible causa de muerte, la fiscalía deberá redefinir el rumbo del expediente y determinar si existió abandono de persona o negligencia por no haber buscado asistencia médica a tiempo, o si efectivamente se trató de una muerte natural.
Esa definición podría incluso derivar en el sobreseimiento de los detenidos.