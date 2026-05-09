¿Qué pasó con Ángel?: una nueva pericia sostiene que el niño murió por neumonía

La investigación por la muerte de Ángel Nicolás López, el niño de cuatro años cuyo caso conmocionó a Comodoro Rivadavia, dio un vuelco inesperado en las últimas horas. Nuevos informes periciales incorporados al expediente judicial indican que el menor habría fallecido como consecuencia de una neumonía bilateral y no por un traumatismo provocado por agresiones físicas, como se había sostenido inicialmente.