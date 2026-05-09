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Cortaron un tramo de la ruta 307 en Tafí del Valle por presencia de hielo en la calzada

La Dirección Provincial de Vialidad informó que el tránsito permanece interrumpido entre el kilómetro 62 y el 115. Personal vial y policial trabaja en la zona y supervisa las condiciones del camino.

ATENCIÓN CONDUCTORES. Cortaron un tramo de la ruta 307 en Tafí del Valle por presencia de hielo en la calzada. ATENCIÓN CONDUCTORES. Cortaron un tramo de la ruta 307 en Tafí del Valle por presencia de hielo en la calzada. FOTO LA GACETA/PABLO SOLER
Hace 1 Hs

La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán informó este sábado la interrupción total del tránsito en un tramo de la ruta provincial 307, en Tafí del Valle, debido a la presencia de hielo sobre la calzada.

Según detalló el organismo, el corte afecta el sector comprendido entre el kilómetro 62, a la altura del Destacamento Policial Tafí del Valle, y el kilómetro 115.

TAFÍ DEL VALLE. La nieve llegó este sábado, tal como lo anunciaba el pronóstico. TAFÍ DEL VALLE. La nieve llegó este sábado, tal como lo anunciaba el pronóstico. FOTO LA GACETA/PABLO SOLER

La medida fue adoptada por razones de seguridad, ante las condiciones peligrosas que presenta el camino como consecuencia de las bajas temperaturas registradas en la zona.

Desde Vialidad indicaron que personal del organismo y efectivos policiales se encuentran trabajando y supervisando el área afectada.

En el comunicado oficial, la repartición confirmó que la condición actual del tránsito es de “tránsito interrumpido”. 

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