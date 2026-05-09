Olas de hasta siete metros, cortes de luz y fuertes ráfagas: así fue el paso del ciclón extratropical por la Costa Atlántica

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por vientos fuertes para gran parte de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según detalló el organismo, “el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h, aunque en la Costa Atlántica pueden alcanzar los 80 km/h”.