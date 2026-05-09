Olas de hasta siete metros, cortes de luz y fuertes ráfagas: así fue el paso del ciclón extratropical por la Costa Atlántica

Resumen para apurados
- Un ciclón extratropical azotó la Costa Atlántica el viernes con vientos extremos y olas de siete metros, provocando evacuados y destrozos materiales en Necochea y Mar del Plata.
- El fenómeno acumuló hasta 180 mm de lluvia, inundando calles y obligando al cierre de puertos. Se registraron cortes de luz y daños severos en infraestructuras de la zona costera.
- El Servicio Meteorológico mantiene alerta amarilla por vientos de hasta 80 km/h en la región. Se espera que las condiciones adversas impacten en la movilidad y reparaciones locales.
Un intenso ciclón extratropical castigó durante la noche del viernes a gran parte de la Costa Atlántica bonaerense y provocó serios daños en distintas ciudades, con vientos extremos, marejadas, inundaciones y destrozos.
Las zonas más afectadas fueron las comprendidas entre Mar del Plata y Necochea, donde se registraron olas de hasta siete metros de altura y fuertes lluvias que complicaron la situación en calles, viviendas y sectores costeros.
En Necochea, uno de los puntos más golpeados fue el barrio Ramón Santamarina. Allí se acumularon cerca de 180 milímetros de agua y al menos seis personas debieron ser evacuadas y trasladadas a la Escuela Agropecuaria N°1.
Además, por el peligro generado por el temporal, las autoridades decidieron cerrar las escolleras y suspender el ingreso y egreso de embarcaciones.
En Mar del Plata, el fenómeno climático dejó más de 100 milímetros de lluvia acumulada entre el miércoles y el jueves. Varias calles quedaron anegadas y se realizaron rescates de personas que habían quedado atrapadas dentro de vehículos.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, durante este sábado continuarán las condiciones adversas, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. El organismo indicó que se esperan vientos del sudoeste con ráfagas de hasta 70 km/h durante gran parte de la jornada.
Otra de las localidades afectadas fue Monte Hermoso, donde el mar superó la barrera de contención y el agua avanzó hasta la peatonal.
En esa ciudad se registraron importantes destrozos en la zona costera y el fuerte oleaje incluso arrastró un puesto de guardavidas.
También se reportaron cortes de energía eléctrica y presencia de cables, maderas y otros restos peligrosos sobre la vía pública.
Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por vientos fuertes para gran parte de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según detalló el organismo, “el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h, aunque en la Costa Atlántica pueden alcanzar los 80 km/h”.