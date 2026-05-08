Una lujosa marca de indumentaria italiana abrirá su primera tienda en Argentina

Resumen para apurados
- Dolce & Gabbana abrirá su primera tienda oficial en Argentina antes de fin de año en el Patio Bullrich, Buenos Aires, marcando el retorno de las grandes casas de lujo al país.
- Confirmada por la gerencia del shopping, la apertura integra a la firma italiana en un polo de lujo junto a Hugo Boss, ofreciendo colecciones con precios de hasta 4950 euros.
- El desembarco refuerza el perfil internacional del centro comercial y señala una tendencia de recuperación para marcas exclusivas que apuntan al sector de alto poder adquisitivo.
Aunque algunos de sus productos de menor valor ya podían encontrarse en tiendas independientes, una reconocida marca italiana de más de 40 años está a punto de abrir su propia tienda en Argentina. El exclusivo Patio Bullrich sumará una marca internacional que apuntará a un público selecto y al turismo exterior. El desembarco forma parte de la vuelta a la apuesta de empresas internacionales en Argentina.
Antes de fin de año, la reconocida Dolce & Gabbana planea abrir su primera tienda en el centro comercial porteño. Fundada en 1985, hoy tiene cientos de sucursales propias en los principales puntos de moda del mundo. París, Milán, Nueva York y Londres son algunas de las ciudades que lideran los puntos geográficos elegidos por la marca para acercar sus productos.
Patio Bullrich recibirá la primera tienda de Dolce & Gabbana
La encargada de confirmar la llegada de la lujosa cadena italiana a Buenos Aires fue Daiana Szarsztejn, la Center Manager de Patio Bullrich. “Estamos muy entusiasmados con la llegada de Dolce & Gabbana, una marca icónica a nivel global”, celebró. El desembarco de la cadena marca un hito para el shopping y refuerza el prestigio del establecimiento como un espacio clave para las firmas internacionales en el mercado local, según dijo la referente.
Dolce & Gabbana convivirá en el mismo espacio con otras marcas mundialmente conocidas como Hugo Boss, Ferragamo, Zadig & Voltaire, Calvin Klein, Max Mara y Zegna. Recientemente también se hizo la inauguración de Paul & Shark, primera tienda en Buenos Aires; la reinauguración de Diesel y la apertura de Pottery Lovers.
Precios de la última colección de Dolce & Gabbana
La última colección de Dolce & Gabbana fue diseñada por los fundadores de la firma: Domenico Dolce –de 67 años– y Stefano Gabbana –de 63–. Los estampados, inspirados en la cerámica tradicional italiana de azulejos y cerámicas de Sicilia, se caracterizan por sus fusiones de blanco, amarillo, azul, limón y fucsia.
La colección mayólica incluye accesorios, bolsos, trajes de baño, calzados e indumentaria. Los precios de cada ítem van desde los €175 hasta los €4950. Los productos de menor costo son un fular de 6 centímetros de ancho por un metro de largo; un pañuelo de 50 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo por €250 y unos lentes de sol DG Precious por €345.
Entre los precios intermedios se encuentran carteras como el bolso de mano My Sicily mini de piel de becerro por €1850 o un vestido en twill con estampado de mayólica por €2450. El ítem con la cotización más alta es un vestido kaftán largo con estampado mayólica que cuesta €4950.