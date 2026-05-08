Una lujosa marca de indumentaria italiana abrirá su primera tienda en Argentina

Patio Bullrich recibirá la primera tienda de Dolce & Gabbana

La encargada de confirmar la llegada de la lujosa cadena italiana a Buenos Aires fue Daiana Szarsztejn, la Center Manager de Patio Bullrich. “Estamos muy entusiasmados con la llegada de Dolce & Gabbana, una marca icónica a nivel global”, celebró. El desembarco de la cadena marca un hito para el shopping y refuerza el prestigio del establecimiento como un espacio clave para las firmas internacionales en el mercado local, según dijo la referente.