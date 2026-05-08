Escándalo en Gran Hermano: filtran chats que complican al novio de Yipio tras su salida del reality
La salida de Yisela “Yipio” Pintos de Gran Hermano por un problema familiar quedó opacada por un fuerte escándalo: se filtraron supuestos chats comprometedores de su pareja, Mathías Centurión, lo que desató rumores de infidelidad y una fuerte polémica en Uruguay.
Resumen para apurados
- El periodista Sebastián Oreiro filtró chats que comprometen a Mathías Centurión, novio de Yipio Pintos, por presunta infidelidad tras la salida de ella de Gran Hermano en Uruguay.
- Yipio abandonó el reality para cuidar a su madre enferma. Al salir, se difundieron mensajes privados de Centurión con otra mujer, reavivando antecedentes conflictivos de la pareja.
- El escándalo mediático pone en duda la estabilidad de la relación y el rol de Centurión en la carrera de Pintos, mientras el público debate sobre la veracidad de las capturas.
La salida de Yisela “Yipio” Pintos de Gran Hermano: Generación Dorada quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que se difundieran supuestos chats que involucran a su pareja, Mathías Centurión, en presuntas conversaciones con otra mujer mientras la participante permanecía dentro de la casa.
La uruguaya abandonó el reality por una delicada situación familiar vinculada a la salud de su madre, pero horas después su nombre volvió a quedar en el centro de la escena por un escándalo mediático que sacude su relación sentimental.
Los chats que desataron la polémica
La controversia se instaló luego de que el periodista uruguayo Sebastián Oreiro expusiera en su programa “Sacate la Careta” una serie de mensajes atribuidos a Centurión.
Durante la emisión se compartieron fragmentos de una conversación privada con una mujer cuya identidad no fue revelada. Entre las frases difundidas aparece: “Qué raro vos hablándome”, en un intercambio que rápidamente generó especulaciones sobre una posible infidelidad.
Desde el panel lanzaron duras críticas hacia el kickboxer. Uno de los integrantes sostuvo que las respuestas mostraban una actitud “básica”, mientras otro cuestionó su accionar al asegurar que evidenciaba una falta de “inteligencia emocional”.
Incluso se deslizó que Centurión estaría intentando capitalizar la popularidad de Yipio tras su paso por el reality.
Un conflicto que ya era conocido en Uruguay
Según se comentó en el mismo ciclo televisivo, los problemas sentimentales entre ambos no serían nuevos.
Panelistas y allegados mencionaron que la relación ya arrastraba antecedentes conflictivos y que las tensiones formaban parte de un “secreto a voces” en el ambiente mediático uruguayo.
Además, también se reveló que Centurión habría impulsado en el pasado la exposición televisiva de una expareja, lo que reavivó cuestionamientos sobre su vínculo con la exposición pública.
La salida de Yipio de Gran Hermano
En medio del escándalo, Yisela Pintos debió abandonar el programa tras recibir información sensible sobre la salud de su madre.
La participante fue convocada al confesionario, donde la producción le comunicó la situación y le explicó que debía regresar para acompañar a su familia.
Con evidente angustia, expresó: “La decisión fue mía, pero mi pareja escribió diciendo que mi mamá está mal y que necesita que yo esté”.
Antes de retirarse, dejó dentro de la casa únicamente una foto de su hija y se despidió emocionada de sus compañeros.
La producción remarcó que la prioridad fue resguardar el bienestar familiar.
El descargo de Mathías Centurión
Tras la ola de rumores, Centurión utilizó sus redes sociales para explicar lo sucedido y responder a las versiones que comenzaron a circular.
En una primera publicación escribió: “Amigos y familia, gracias por preocuparse. Laurita necesita otros cuidados que en casa no tenemos. Ya habrá tiempo para contar todo pero tampoco me pertenece a mí. Los queremos mucho y gracias por tanto amor de verdad”.
Más tarde volvió a expresarse con un mensaje más contundente: “Gente, personas pensantes, salgan un poco del fanatismo. Hay problemas familiares, no sean tan idiotas y ciegos, por favor. La familia somos nosotros, lo demás va a haber tiempo para hablarlo”.
Y agregó: “Qué gente tan al pedo. Por eso están como están también. No saquen conclusiones y no crean todo lo que ven y escuchan”.