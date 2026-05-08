Buscan a un argentino que desapareció en Valencia, tras haber dejado su camioneta en un taller

Resumen para apurados
- La Guardia Civil busca a Gracián Scalco, argentino de 52 años desaparecido el martes en L’Eliana, Valencia, tras dejar su camioneta en un taller por motivos aún desconocidos.
- Scalco emigró de Canning hace un mes. Fue visto por última vez por su hijo en el taller; el vehículo quedó allí con sus pertenencias intactas y sin rastros de violencia física.
- Con drones y helicópteros, las autoridades rastrean Valencia. La familia no descarta un accidente o desorientación por el estrés migratorio mientras aguardan pistas fehacientes.
La búsqueda de Gracián Scalco, un argentino de 52 años residente en Valencia, mantiene en vilo a las autoridades españolas. El hombre fue visto por última vez el pasado martes en el municipio de L’Eliana, luego de acudir a un taller mecánico para reparar su camioneta. Desde entonces, su paradero es un absoluto misterio.
Scalco, quien emigró desde la localidad bonaerense de Canning en diciembre de 2024 junto a su esposa y cuatro hijos, se encontraba en proceso de adaptación en Ribarroja del Turia. Según el testimonio de su hijo, el día de la desaparición lo acompañó al taller. “Él me hizo una señal de que estaba todo bien y que podía irme”, relató el joven. Fue la última comunicación que tuvieron.
Lo que más inquieta a la familia es que la camioneta permaneció en el taller con todas las pertenencias de Scalco en su interior y sin signos de violencia.
El mecánico, por su parte, aseguró no haber notado nada inusual ni saber hacia dónde se dirigió el cliente tras dejar las llaves. La falta de cámaras de seguridad en el exterior del local dificultó la reconstrucción de sus pasos.
Actualmente, la Guardia Civil coordina un despliegue masivo que incluye drones, helicópteros y perros adiestrados. Aunque surgió una posible pista en Sagunt, localidad cercana donde alguien cree haberlo visto, aún no hay resultados positivos. “Es una persona sana y feliz, no entendemos qué pasó. Quizás el estrés del cambio de vida lo llevó a querer despejarse y sufrió un accidente”, arriesgó su hijo entre la angustia y la incertidumbre.