Buscan a un argentino que desapareció en Valencia, tras haber dejado su camioneta en un taller

Scalco, quien emigró desde la localidad bonaerense de Canning en diciembre de 2024 junto a su esposa y cuatro hijos, se encontraba en proceso de adaptación en Ribarroja del Turia. Según el testimonio de su hijo, el día de la desaparición lo acompañó al taller. “Él me hizo una señal de que estaba todo bien y que podía irme”, relató el joven. Fue la última comunicación que tuvieron.