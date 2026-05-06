Irregular, golpeado y sin playoffs: así llega Banfield, el rival de San Martín en la Copa Argentina

El 2026 del “Taladro” fue una temporada para olvidar: cinco victorias, tres empates y ocho derrotas, con 18 puntos y lejos de la pelea por los playoffs. Ese presente condiciona la lectura del cruce de este viernes, pero no tanto como podría parecer a primera vista. Porque en Salta no habrá local ni visitante. Será en cancha neutral, y en la Copa Argentina eso cambia bastante el análisis: los números de visitante de Banfield, que fueron desastrosos durante el Apertura, pierden parte de su peso cuando ninguno de los dos equipos juega en casa.