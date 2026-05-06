La tecnología al servicio de los coleccionistas: dos plataformas revolucionan el intercambio de figuritas del Mundial 2026

Otro aspecto a destacar es que se trata de un sitio web y no una app para descargar; de esta manera se respeta la seguridad de los usuarios, muchas veces menores de edad. “Lo más importante es la privacidad”, explicó a La Nación. “No pedimos ubicación, no tenemos chat interno, y al ser una web no requiere instalar nada desconocido en el celular ni darle permisos. ¡Eso importa especialmente cuando la usan chicos! Los padres tienen razón en ser cuidadosos con qué apps instalan y qué datos piden. La fricción también cuenta: con una URL entrás directo y empezás, sin descargas ni actualizaciones. Para algo que usás los fines de semana, una web funciona mejor que una app nativa”.