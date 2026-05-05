Cartas de lectores: Cuando el tiempo es músculo (miocardio) y la red funciona

En estos días hemos sido testigos de un hecho que merece ser destacado. En Aguilares, lejos de los grandes centros de alta complejidad, un paciente con infarto agudo de miocardio fue asistido de manera oportuna gracias a un modelo de atención en red que integró telemedicina, hospital virtual y personal entrenado en el primer nivel de atención. Según lo difundido, se trataba de un infarto anterior, una de las formas más graves. Sin embargo, el diagnóstico precoz y la intervención inmediata, guiada a distancia, permitieron iniciar el tratamiento en tiempo y forma y modificar un pronóstico que, de otro modo, podría haber sido fatal. Estas intervenciones no sólo salvan vidas, también preservan miocardio y reducen secuelas. No es un hecho aislado, sino la expresión de una forma de organizar el sistema de salud basada en un principio fundamental: “el tiempo es músculo” (miocardio). En esa línea, la Sociedad Argentina de Cardiología ha actualizado recientemente sus recomendaciones para el manejo del síndrome coronario agudo, subrayando la necesidad de respuestas coordinadas, homogéneas y rápidas desde el primer contacto médico, cualquiera sea el contexto, y eso es lo que se ha visto en Aguilares. Este enfoque requiere capacitación continua del personal, protocolos claros de actuación, uso racional de terapias iniciales, incluida la trombolisis cuando corresponde, y una adecuada logística de derivación hacia centros de mayor complejidad. Pero, sobre todo, exige que el sistema funcione como una red y no como compartimentos aislados. Lo ocurrido en Aguilares lo demuestra. Profesionales en la trinchera médica, con recursos limitados pero bien organizados, apoyados por tecnología y asesoramiento a distancia, lograron un diagnóstico certero y un tratamiento oportuno. Así, el sistema público expresa su mejor versión: equidad, oportunidad y eficiencia. Corresponde, entonces, reconocer y felicitar a los equipos de salud involucrados. Porque cuando la organización, el conocimiento y la tecnología se alinean, el resultado es concreto y humano: corazones que se salvan, vidas que se recuperan y un sistema que demuestra estar a la altura de los desafíos más críticos. Como cardiólogo, me produce una profunda satisfacción ver cómo la evolución de la ciencia, la tecnología y la organización de los sistemas de salud acompaña los cambios de nuestro tiempo. Sin dejar de valorar que la clínica y la atención personalizada siguen siendo insustituibles, también es necesario reconocer que lo mejor es aquello que el paciente necesita en el momento preciso. Y a veces, ese momento no ocurre en el lugar ideal ni con todos los recursos disponibles, sino donde alguien sabe qué hacer y actúa sin demora. Aun sin contar con una unidad coronaria o la posibilidad inmediata de una cineangiocoronariografía, en Aguilares se hizo lo esencial: interpretar, decidir y actuar. Salvar una vida, preservar miocardio viable, ganar tiempo. Porque, en definitiva, la medicina no es solo tecnología ni protocolos: es la capacidad de responder cuando el tiempo apremia. Y cuando esa respuesta llega a tiempo, no solo se modifican estadísticas: se cambia un destino.