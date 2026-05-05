El mapa visible del liderazgo femenino

Hay algo que se repite cada vez que se habla de liderazgo femenino: los ejemplos suelen estar lejos. Silicon Valley, Europa, grandes corporaciones, nombres que impresionan pero que también, muchas veces, resultan ajenos. En Tucumán, sin embargo, esas historias están mucho más cerca de lo que parece. No en libros ni en conferencias internacionales, sino en empresas familiares, en locales comerciales, en oficinas en las que se toman decisiones todos los días en contextos complejos. Mujeres que no solo ocupan espacios, sino que los están redefiniendo.