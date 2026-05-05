Proyectarán hoy “Mi nombre es Bach”, en el Espacio Incaa

El anciano compositor alemán Johann Sebastian Bach, tiene 65 años y está casi ciego. Al final de sus días viaja hasta Postdam para que lo conozca su admirador, el joven emperador Federico II, en mayo de 1747.
El músico había realizado un largo viaje desde Leizpig por el bautizo de su primer nieto Adam. El monarca ve en Bach a un padre ideal, en las antípodas del suyo, Federico Guillermo I, mientras que el creador ve en el joven rey al hijo poderoso y resuelto que hubiera deseado, tan distinto del sumiso Emanuel (quien es el padre de Adam). Lo acompaña Friedmann, su hijo mayor de 30 años, un brillante organista con tendencia a la autodestrucción y una rebeldía natural. Pero la reunión deriva en distintos puntos de vista sobre la vida y en una guerra de egos entre el autor más reconocido de música clásica de inspiración religiosa y un mandatario de orientación homosexual.
Este es el argumento de “Mi nombre es Bach”, el filme que proyectará el ciclo de cine La Linterna Mágica hoy a las 20 en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor del Ente Cultural (San Martín 251), con entrada libre y gratuita, y dentro del ciclo dedicado a grandes películas relacionadas con la música. El filme estrenado en 2003 fue dirigido por Dominique de Rivazde, con las actuaciones de Vadim Glowna, Jürgen Vogel y Anatole Taubman.