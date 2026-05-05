Proyectarán hoy “Mi nombre es Bach”, en el Espacio Incaa

El músico había realizado un largo viaje desde Leizpig por el bautizo de su primer nieto Adam. El monarca ve en Bach a un padre ideal, en las antípodas del suyo, Federico Guillermo I, mientras que el creador ve en el joven rey al hijo poderoso y resuelto que hubiera deseado, tan distinto del sumiso Emanuel (quien es el padre de Adam). Lo acompaña Friedmann, su hijo mayor de 30 años, un brillante organista con tendencia a la autodestrucción y una rebeldía natural. Pero la reunión deriva en distintos puntos de vista sobre la vida y en una guerra de egos entre el autor más reconocido de música clásica de inspiración religiosa y un mandatario de orientación homosexual.