Secciones
DeportesFútbol

La historia de “Coco”, el perro que se robó la atención en Rosario Central-Tigre

El cachorro irrumpió en el empate entre el "Canalla" y el "Matador", eludió a la seguridad y se volvió viral. Su dueña lo reconoció en TV y reveló un dato inesperado.

Coco ingresó al campo de juego en el partido entre Rosario Central y Newell's. Coco ingresó al campo de juego en el partido entre Rosario Central y Newell's.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Coco, un cachorro de 7 meses, interrumpió el partido entre Rosario Central y Tigre en el Gigante de Arroyito tras escapar de su casa, volviéndose viral por eludir a la seguridad.
  • El animal fue reconocido por su dueña en televisión tras escapar de su hogar. Resultó una situación irónica, pues tanto la mascota como su familia son hinchas de Newell's Old Boys.
  • Tras ser resguardado por una vecina, Coco se reencontró con su familia. El hecho quedó marcado como un momento pintoresco y viral que superó el interés por el resultado deportivo.
Resumen generado con IA

A los 12 minutos del primer tiempo, cuando el partido entre Rosario Central y Tigre recién empezaba a tomar ritmo, todo se detuvo. No por una falta, ni por una lesión. Un perro mestizo de apenas siete meses irrumpió en el campo del Gigante de Arroyito y cambió el guion de la noche. Entró por el arco que defendía Tigre, justo cuando el equipo visitante atacaba. Desde ese momento, el fútbol pasó a segundo plano. Durante varios minutos, el animal -luego fue identificado como “Coco”- recorrió la cancha con una habilidad inesperada para esquivar a quienes intentaban atraparlo.

El césped mojado hizo el resto. Los encargados de seguridad no solo no podían alcanzarlo, sino que protagonizaban caídas constantes: resbalones, intentos fallidos y persecuciones en grupo que terminaban en nada. "Coco", mientras tanto, seguía libre, siempre un paso adelante, como si entendiera el juego.

La reacción del público fue inmediata. Lejos de molestarse por la interrupción, los hinchas de Rosario Central se sumaron al espectáculo. Cada cambio de dirección del perro fue acompañado con un “¡Olé, olé, olé!”, como si se tratara de una jugada de lujo. La escena se transformó en un show paralelo, tan insólito como celebrado.

Las imágenes no tardaron en viralizarse. Y mientras el video recorría redes sociales, a más de 30 cuadras del estadio, una joven llamada Julie buscaba desesperadamente a su mascota, que se había escapado de su casa.

El descubrimiento fue tan inesperado como el episodio en sí. Julie reconoció a Coco en las imágenes de la transmisión. “Ese es mío, no hay chance de que sea otro”, aseguró. Así, el perro que había sido protagonista en el estadio apareció primero en internet y después en su propia historia.

Pero había un detalle más, quizás el más llamativo de todos: tanto Julie como Coco son hinchas de Newell's Old Boys, el clásico rival de Central. La ironía terminó de redondear una escena que ya era difícil de creer.

Tras ser retirado del campo, Coco quedó momentáneamente en la calle hasta que una joven lo reconoció por las publicaciones virales y lo resguardó. A partir de ahí, se logró contactar a su dueña y concretar el reencuentro.

Julie, ya con su perro de vuelta en casa, pasó del susto a la risa. “Primero pensé que me iban a matar cuando supieran que era mío. Después me empecé a reír. No podía creer cómo los pasaba a todos”, contó.

El partido terminó 1-1, pero el resultado quedó en segundo plano. Esa noche, en el Gigante de Arroyito, hubo un protagonista inesperado. No hizo goles, no dio asistencias, pero se llevó la ovación. "Coco" gambeteó a todos y, por unos minutos, fue el dueño del espectáculo.

Temas Club Atlético TigreClub Atlético Rosario CentralTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate
1

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
2

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida
3

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

La Legislatura se apresta a repudiar hoy una batería de políticas de Milei
4

La Legislatura se apresta a repudiar hoy una batería de políticas de Milei

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
5

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

Ranking notas premium
Los ruidos del vacío
1

Los ruidos del vacío

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria
2

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado
3

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos
4

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

Día mundial de la libertad de prensa
5

Día mundial de la libertad de prensa

Más Noticias
Se confirmó la dura lesión de Kevin López en San Martín: qué decisión tomó la CD sobre su reemplazo

Se confirmó la dura lesión de Kevin López en San Martín: qué decisión tomó la CD sobre su reemplazo

De la autocrítica del “Loco” Díaz al respaldo a Falcioni: el triunfo que puede cambiar el rumbo de Atlético

De la autocrítica del “Loco” Díaz al respaldo a Falcioni: el triunfo que puede cambiar el rumbo de Atlético

Tras el triunfo de Atlético en el Monumental, Leandro Díaz lanzó una chicana a River

Tras el triunfo de Atlético en el Monumental, Leandro Díaz lanzó una chicana a River

Selección Argentina: las lesiones que preocupan a Lionel Scaloni antes del Mundial 2026

Selección Argentina: las lesiones que preocupan a Lionel Scaloni antes del Mundial 2026

Los elogios de Flavio Briatore a Franco Colapinto por el puesto 7° en el GP de Miami

Los elogios de Flavio Briatore a Franco Colapinto por el puesto 7° en el GP de Miami

La reacción de Franco Colapinto tras el 7° puesto en el GP de Miami y su mensaje especial a Lionel Messi

La reacción de Franco Colapinto tras el 7° puesto en el GP de Miami y su mensaje especial a Lionel Messi

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Conmoción en Salta: murió un reconocido polista durante un partido en Cafayate

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

Por qué desayunar frutos secos te puede mejorar la vida

Comentarios