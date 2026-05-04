La historia de “Coco”, el perro que se robó la atención en Rosario Central-Tigre

Resumen para apurados
- Coco, un cachorro de 7 meses, interrumpió el partido entre Rosario Central y Tigre en el Gigante de Arroyito tras escapar de su casa, volviéndose viral por eludir a la seguridad.
- El animal fue reconocido por su dueña en televisión tras escapar de su hogar. Resultó una situación irónica, pues tanto la mascota como su familia son hinchas de Newell's Old Boys.
- Tras ser resguardado por una vecina, Coco se reencontró con su familia. El hecho quedó marcado como un momento pintoresco y viral que superó el interés por el resultado deportivo.
A los 12 minutos del primer tiempo, cuando el partido entre Rosario Central y Tigre recién empezaba a tomar ritmo, todo se detuvo. No por una falta, ni por una lesión. Un perro mestizo de apenas siete meses irrumpió en el campo del Gigante de Arroyito y cambió el guion de la noche. Entró por el arco que defendía Tigre, justo cuando el equipo visitante atacaba. Desde ese momento, el fútbol pasó a segundo plano. Durante varios minutos, el animal -luego fue identificado como “Coco”- recorrió la cancha con una habilidad inesperada para esquivar a quienes intentaban atraparlo.
El césped mojado hizo el resto. Los encargados de seguridad no solo no podían alcanzarlo, sino que protagonizaban caídas constantes: resbalones, intentos fallidos y persecuciones en grupo que terminaban en nada. "Coco", mientras tanto, seguía libre, siempre un paso adelante, como si entendiera el juego.
La reacción del público fue inmediata. Lejos de molestarse por la interrupción, los hinchas de Rosario Central se sumaron al espectáculo. Cada cambio de dirección del perro fue acompañado con un “¡Olé, olé, olé!”, como si se tratara de una jugada de lujo. La escena se transformó en un show paralelo, tan insólito como celebrado.
En pleno Rosario Central - Tigre se metiÃ³ un perro a la cancha y les pegÃ³ un baile descomunal a todos los que lo quisieron agarrar— SpiderCARP ð¤ð»ð·ï¸ (@SpiderCarp23) May 3, 2026
Los dejÃ³ desparramados mientras los hinchas de Central cantan el âOLEâ jajajaja, momentazo pic.twitter.com/rglSJDaeuF
Las imágenes no tardaron en viralizarse. Y mientras el video recorría redes sociales, a más de 30 cuadras del estadio, una joven llamada Julie buscaba desesperadamente a su mascota, que se había escapado de su casa.
El descubrimiento fue tan inesperado como el episodio en sí. Julie reconoció a Coco en las imágenes de la transmisión. “Ese es mío, no hay chance de que sea otro”, aseguró. Así, el perro que había sido protagonista en el estadio apareció primero en internet y después en su propia historia.
Pero había un detalle más, quizás el más llamativo de todos: tanto Julie como Coco son hinchas de Newell's Old Boys, el clásico rival de Central. La ironía terminó de redondear una escena que ya era difícil de creer.
ð¶ âLO VI EN LA CANCHA Y DIJE: âESE ES MÃOââ: HABLÃ LA DUEÃA DE COCO— Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) May 4, 2026
Coco, el perro que se volviÃ³ viral tras meterse en el partido entre Central y Tigre, fue protagonista de una historia insÃ³lita que terminÃ³ con final feliz en Rosario. pic.twitter.com/95JYe9LYQy
Tras ser retirado del campo, Coco quedó momentáneamente en la calle hasta que una joven lo reconoció por las publicaciones virales y lo resguardó. A partir de ahí, se logró contactar a su dueña y concretar el reencuentro.
Julie, ya con su perro de vuelta en casa, pasó del susto a la risa. “Primero pensé que me iban a matar cuando supieran que era mío. Después me empecé a reír. No podía creer cómo los pasaba a todos”, contó.
El partido terminó 1-1, pero el resultado quedó en segundo plano. Esa noche, en el Gigante de Arroyito, hubo un protagonista inesperado. No hizo goles, no dio asistencias, pero se llevó la ovación. "Coco" gambeteó a todos y, por unos minutos, fue el dueño del espectáculo.