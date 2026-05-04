La historia de “Coco”, el perro que se robó la atención en Rosario Central-Tigre

A los 12 minutos del primer tiempo, cuando el partido entre Rosario Central y Tigre recién empezaba a tomar ritmo, todo se detuvo. No por una falta, ni por una lesión. Un perro mestizo de apenas siete meses irrumpió en el campo del Gigante de Arroyito y cambió el guion de la noche. Entró por el arco que defendía Tigre, justo cuando el equipo visitante atacaba. Desde ese momento, el fútbol pasó a segundo plano. Durante varios minutos, el animal -luego fue identificado como “Coco”- recorrió la cancha con una habilidad inesperada para esquivar a quienes intentaban atraparlo.