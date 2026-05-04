San Miguel de Tucumán se suma a una red global de ciudades y apuesta a la acción climática juvenil

La intendenta capitalina, Rossana Chahla, participó de la edición 2026 del Bloomberg CityLab 2026, uno de los foros más influyentes a nivel mundial en materia de gestión urbana, que este año se desarrolló en Madrid. En ese marco, la jefa municipal destacó el valor de integrar redes internacionales de cooperación y anunció que la capital fue seleccionada para formar parte del programa Youth Climate Action Fund.