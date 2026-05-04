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San Miguel de Tucumán se suma a una red global de ciudades y apuesta a la acción climática juvenil

La intendenata Rossana Chahla participó en Madrid de la edición 2026. El encuentro reunió a líderes urbanos de todo el planeta.

La intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, formó parte de la edición 2026 del Bloomberg CityLab La intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, formó parte de la edición 2026 del Bloomberg CityLab
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La intendenta Rossana Chahla integró a San Miguel de Tucumán al Youth Climate Action Fund durante el Bloomberg CityLab 2026 en Madrid para impulsar proyectos ambientales juveniles.
  • El foro reunió a líderes globales para debatir sobre IA y vivienda. Tucumán se suma a 300 ciudades con financiamiento de Bloomberg Philanthropies, sin costo para el erario público.
  • La iniciativa permitirá que jóvenes de 15 a 24 años lideren la acción climática local, posicionando a la capital tucumana en una red internacional de innovación y gestión urbana.
Resumen generado con IA

La intendenta capitalina, Rossana Chahla, participó de la edición 2026 del Bloomberg CityLab 2026, uno de los foros más influyentes a nivel mundial en materia de gestión urbana, que este año se desarrolló en Madrid. En ese marco, la jefa municipal destacó el valor de integrar redes internacionales de cooperación y anunció que la capital fue seleccionada para formar parte del programa Youth Climate Action Fund.

Durante el encuentro, líderes de distintas ciudades intercambiaron experiencias sobre políticas públicas que ya están generando impacto en millones de personas. “Se abordaron temas clave como la inteligencia artificial, el acceso a la vivienda y la necesidad de fortalecer el vínculo entre los gobiernos locales y la ciudadanía, con un foco claro: generar soluciones reales, aplicables y con impacto directo en cada comunidad”, dijo la intendenta.

Uno de los anuncios centrales fue la incorporación de San Miguel de Tucumán al Youth Climate Action Fund, iniciativa que impulsa proyectos liderados por jóvenes de entre 15 y 24 años orientados a enfrentar los desafíos del cambio climático con impacto local. “Bloomberg CityLab parte de una idea clara: la innovación más importante nace en las ciudades y se fortalece cuando compartimos soluciones”, sostuvo Chahla.

A partir de esta selección, la capital tucumana se integra a una red internacional de 300 ciudades que promueven políticas ambientales con participación juvenil, consolidando un espacio de intercambio de experiencias entre gobiernos locales de todo el mundo.

El evento contó con la participación de alcaldes, especialistas y referentes internacionales, convocados por Michael R. Bloomberg, fundador de Bloomberg Philanthropies y exalcalde de Nueva York, quien financió los gastos de traslado y estadía de los jefes municipales para evitar el uso de recursos públicos locales.

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