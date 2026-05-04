Se confirmó la dura lesión de Kevin López en San Martín: qué decisión tomó la CD sobre su reemplazo

Duró un puñado de minutos y alcanzó para encender todas las alarmas. En el arranque del triunfo de San Martín por 2 a 1 frente a Atlético de Rafaela, Kevin López sintió la rodilla derecha, intentó seguir y terminó en el suelo, con gestos que preocuparon desde el primer instante. Durante las horas posteriores se impuso la cautela, incluso frente a las primeras especulaciones. Este lunes, a las 11.48, en el complejo Natalio Mirkin, los médicos del "Santo" recibieron los estudios y la confirmación cayó sin matices: rotura del ligamento cruzado anterior y baja por lo que resta de la temporada.