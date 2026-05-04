En un acto cargado de compromiso cívico, alumnos tucumanos prometieron lealtad a la Constitución
Resumen para apurados
- Alumnos de la Escuela Emilio Castelar en Tucumán prometieron lealtad a la Constitución ante la ministra Montaldo este lunes para fortalecer el compromiso cívico y democrático.
- La ceremonia cumplió la Ley 27.505, que fija este acto el primer día hábil tras el 1 de mayo. Busca reforzar el respeto a las normas que rigen la convivencia social en el país.
- Esta instancia promueve ciudadanos comprometidos con la democracia y el respeto mutuo. Para la institución, marca un hito que visibiliza el trabajo diario de la comunidad educativa.
La Escuela Secundaria “Emilio Castelar”, en esta capital, fue escenario este lunes de una ceremonia que puso en el centro la formación ciudadana: 52 estudiantes de tercer año realizaron la Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional, en el marco de lo establecido por la Ley 27.505.
El acto se desarrolló durante la mañana y contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación de la provincia, encabezadas por la ministra Susana Montaldo, quien tomó la promesa a los alumnos. La funcionaria estuvo acompañada por miembros de su gabinete y fue recibida por el equipo directivo de la institución.
La normativa nacional dispone que esta ceremonia se lleve a cabo en todas las escuelas del país el primer día hábil posterior al 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día de la Constitución Nacional, con el propósito de reforzar en los jóvenes valores vinculados a la vida democrática y el respeto por las normas que rigen la convivencia social.
Durante su intervención, Montaldo explcó la importancia de este tipo de instancias en la formación de los estudiantes. “Es fundamental que los chicos comprendan el valor de la Constitución en la organización del país. También es una oportunidad para reflexionar sobre el respeto en la vida cotidiana”.
En esa línea, la ministra vinculó el contenido del acto con la realidad escolar y social, al destacar la necesidad de fortalecer prácticas de convivencia basadas en el respeto mutuo. “Necesitamos ciudadanos que contribuyan a una democracia sana, y eso se construye también desde cómo nos tratamos en los distintos ámbitos”.
Desde la institución anfitriona, la directora Andrea Chávez valoró la realización del evento como un reconocimiento al trabajo que viene desarrollando la comunidad educativa. “Es un impulso para seguir adelante, una manera de visibilizar el esfuerzo diario de docentes y alumnos”, señaló.
La jornada también tuvo un fuerte componente emotivo para los estudiantes. Milagros Galván Rodríguez, una de las alumnas de tercer año que participó de la promesa, definió la experiencia como “muy linda” y destacó el orgullo de contar con la presencia de autoridades provinciales.
Por su parte, Antonella Bollea, estudiante de quinto año, consideró que el acto marca un hito para la escuela. “Es algo que no se había hecho antes acá y tiene un significado importante para todos”, afirmó.