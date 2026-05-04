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Qué alimentos se pueden consumir si se cortó la cadena de frío

Algunos requieren más cuidados que otros. El listado completo.

Qué alimentos se pueden consumir si se cortó la cadena de frío
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos informan qué alimentos descartar y cuáles conservar ante cortes de luz prolongados para evitar intoxicaciones, tras el reciente apagón masivo ocurrido en Europa.
  • La falta de frío propicia bacterias como la gastroenteritis a más de 5°C. Se deben tirar carnes y lácteos abiertos, mientras que frutas y quesos duros resisten mejor el proceso.
  • Mantener la heladera cerrada es clave para preservar la temperatura. Estas guías de consumo son vitales para prevenir crisis sanitarias ante fallas energéticas a gran escala.
Resumen generado con IA

Tras el histórico apagón que días atrás dejó sin energía eléctrica a varios países de Europa, muchas personas comenzaron a preguntarse: ¿qué hacer en estos casos con los alimentos que estaban en la heladera o el freezer?

¿Qué riesgos implica la pérdida de frío?

La falta de refrigeración favorece el crecimiento de bacterias patógenas, responsables de enfermedades como la gastroenteritis. Muchas de estas bacterias comienzan a proliferar cuando la temperatura supera los 5 °C, generando un riesgo incluso si los alimentos afectados se cocinan posteriormente. Además, estos productos pueden causar contaminación cruzada, afectando a otros alimentos en buen estado.

Alimentos que se deben descartar

Existen productos especialmente sensibles a la pérdida de frío que no deben consumirse si han estado expuestos a temperaturas inadecuadas durante varias horas. Entre ellos se encuentran:

- Carnes y pescados crudos.

- Huevos fuera de su cáscara.

- Salsas con base láctea, como la crema pastelera.

- Fiambres, ensaladas envasadas y comidas listas para consumir (como tortillas o guacamole).

- Hummus y otros dips refrigerados.

- Leche ya abierta.

- Vegetales cortados o pelados.

- Sobras de comidas cocidas.

Alimentos que pueden consumirse sin problemas

No todos los productos requieren refrigeración estricta. 

Algunos alimentos resisten mejor la pérdida de la cadena de frío y pueden consumirse con seguridad:

- Frutas y verduras enteras, siempre que estén frescas y se laven correctamente.

- Alimentos con alto contenido de azúcar, como mermeladas.

- Encurtidos y productos con alta acidez.

- Quesos curados o duros.

- Bebidas alcohólicas, conservas, gaseosas y chocolates.

Recomendaciones finales

Ante cortes prolongados de energía, es clave evitar abrir el freezer o la heladera innecesariamente para mantener el frío el mayor tiempo posible. Una vez restablecido el servicio eléctrico, se recomienda revisar cuidadosamente los alimentos almacenados y desechar aquellos que representen un riesgo. En caso de duda, lo más seguro es no consumirlos.

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