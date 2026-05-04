Qué alimentos se pueden consumir si se cortó la cadena de frío

Recomendaciones finales

Ante cortes prolongados de energía, es clave evitar abrir el freezer o la heladera innecesariamente para mantener el frío el mayor tiempo posible. Una vez restablecido el servicio eléctrico, se recomienda revisar cuidadosamente los alimentos almacenados y desechar aquellos que representen un riesgo. En caso de duda, lo más seguro es no consumirlos.