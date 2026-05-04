Qué alimentos se pueden consumir si se cortó la cadena de frío

Resumen para apurados
- Expertos informan qué alimentos descartar y cuáles conservar ante cortes de luz prolongados para evitar intoxicaciones, tras el reciente apagón masivo ocurrido en Europa.
- La falta de frío propicia bacterias como la gastroenteritis a más de 5°C. Se deben tirar carnes y lácteos abiertos, mientras que frutas y quesos duros resisten mejor el proceso.
- Mantener la heladera cerrada es clave para preservar la temperatura. Estas guías de consumo son vitales para prevenir crisis sanitarias ante fallas energéticas a gran escala.
Tras el histórico apagón que días atrás dejó sin energía eléctrica a varios países de Europa, muchas personas comenzaron a preguntarse: ¿qué hacer en estos casos con los alimentos que estaban en la heladera o el freezer?
¿Qué riesgos implica la pérdida de frío?
La falta de refrigeración favorece el crecimiento de bacterias patógenas, responsables de enfermedades como la gastroenteritis. Muchas de estas bacterias comienzan a proliferar cuando la temperatura supera los 5 °C, generando un riesgo incluso si los alimentos afectados se cocinan posteriormente. Además, estos productos pueden causar contaminación cruzada, afectando a otros alimentos en buen estado.
Alimentos que se deben descartar
Existen productos especialmente sensibles a la pérdida de frío que no deben consumirse si han estado expuestos a temperaturas inadecuadas durante varias horas. Entre ellos se encuentran:
- Carnes y pescados crudos.
- Huevos fuera de su cáscara.
- Salsas con base láctea, como la crema pastelera.
- Fiambres, ensaladas envasadas y comidas listas para consumir (como tortillas o guacamole).
- Hummus y otros dips refrigerados.
- Leche ya abierta.
- Vegetales cortados o pelados.
- Sobras de comidas cocidas.
Alimentos que pueden consumirse sin problemas
No todos los productos requieren refrigeración estricta.
Algunos alimentos resisten mejor la pérdida de la cadena de frío y pueden consumirse con seguridad:
- Frutas y verduras enteras, siempre que estén frescas y se laven correctamente.
- Alimentos con alto contenido de azúcar, como mermeladas.
- Encurtidos y productos con alta acidez.
- Quesos curados o duros.
- Bebidas alcohólicas, conservas, gaseosas y chocolates.
Recomendaciones finales
Ante cortes prolongados de energía, es clave evitar abrir el freezer o la heladera innecesariamente para mantener el frío el mayor tiempo posible. Una vez restablecido el servicio eléctrico, se recomienda revisar cuidadosamente los alimentos almacenados y desechar aquellos que representen un riesgo. En caso de duda, lo más seguro es no consumirlos.