Atlético volvió a hacer historia en el Monumental: del recuerdo de 2011 a una nueva épica ante River

Pero el desafío mayor para el conjunto de 25 de Mayo y Chile estaba dado por romper una racha increíble, de 464 días sin triunfos a domicilio. Quizá por estos números, por este pasado que se sostenía en el presente, es que los hinchas del anfitrión, lejos de preocuparse por su oponente, en la previa del partido se expresaron ambivalentes acerca de la realidad de su propio equipo.