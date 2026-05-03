"Gurúes" revelan qué precio prevén para el dólar los próximos meses

Resumen para apurados
- Más de 40 consultoras y bancos proyectan un dólar mayorista de hasta $1.996 para fines de 2026 en Argentina, impulsado por la demanda de divisas y la baja de tasas de interés.
- El informe de FocusEconomics destaca a MAPFRE Economics por su precisión. Actualmente, el dólar oficial ronda los $1.405, superando los bajos rendimientos del plazo fijo en pesos.
- El mercado prevé mayor volatilidad ante la dispersión de precios. El impacto futuro dependerá de las reservas del BCRA, pagos de deuda y la liquidación de divisas del sector agrario.
Con un dólar que se recalentó en los últimos días por la mayor demanda de fin de mes —y que en abril ya supera el rendimiento del plazo fijo tradicional—, los ahorristas vuelven a preguntarse a qué nivel puede cerrar el año. En base a los pronósticos de más de 40 bancos y consultoras locales e internacionales, es posible estimar un rango probable, sobre todo si se pone el foco en los economistas que más acertaron en 2025.
Un criterio útil es analizar qué proyectaban, en diciembre de 2024, los analistas relevados por FocusEconomics sobre el valor del dólar oficial 12 meses después, y comparar esos datos con el cierre efectivo del tipo de cambio.
El dólar mayorista finalizó 2025 en $1.455, por lo que ese nivel sirve como referencia para evaluar qué consultoras lograron mayor precisión en sus estimaciones.
Entre las que más se acercaron se destacan BBVA Research ($1.457), Credicorp Capital ($1.450), Itaú Unibanco ($1.450), Invecq Consulting ($1.450), MAPFRE Economics ($1.440) y Oxford Economics ($1.440).
Dentro de este grupo, MAPFRE Economics sobresale por haber acertado también el valor proyectado para 2024 en el año previo. Es decir, acumula dos años consecutivos entre las estimaciones más precisas.
Qué dólar proyecta la consultora que más acertó
A partir de este ranking, iProfesional tomó las proyecciones actuales de estas firmas para diciembre de 2026, con especial atención en MAPFRE Economics por su historial reciente.
Según el informe de abril de FocusEconomics, esta consultora estima un dólar mayorista de $1.996 para fin de año, lo que implicaría una suba del 37% en todo 2026. Este ritmo de depreciación sería inferior al 41% registrado en 2025, pero superior al nivel de inflación esperado para el año, que ronda el 29% según el consenso de analistas.
Un dato relevante es que la proyección de MAPFRE Economics se ubica entre las más altas dentro del relevamiento global.
En contraste, el promedio de los más de 40 bancos y consultoras relevados por FocusEconomics ubica al dólar mayorista en $1.699 para diciembre, unos $300 por debajo de la estimación de la firma más precisa.
Qué proyectan las otras consultoras que más acertaron
Además de MAPFRE, también resulta relevante observar qué proyectan el resto de las consultoras que lograron mayor precisión en 2025.
En ese grupo, las estimaciones para diciembre de 2026 son las siguientes:
Invecq Consulting: $1.900
Oxford Economics: $1.843
BBVA Research: $1.736
Itaú Unibanco: $1.700
Credicorp Capital: $1.670
La dispersión entre proyecciones es significativa, aunque en todos los casos los valores se ubican por encima del nivel actual del tipo de cambio.
Qué está pasando hoy con el dólar
En el corto plazo, el dólar muestra una suba de 1,6% en abril, incluso en un contexto de fuerte oferta de divisas por la liquidación del agro en plena cosecha gruesa y emisiones de deuda corporativa en moneda extranjera.
Sin embargo, la baja reciente de tasas en pesos —orientada a estimular la actividad económica— dejó al plazo fijo tradicional con rendimientos negativos frente a la inflación y al avance del tipo de cambio.
"Esta dinámica refleja una mayor volatilidad en el mercado, donde la liquidación de exportadores no logra contener la demanda privada", explica Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital.
En el mercado de futuros del Matba-Rofex se negocia un dólar mayorista para diciembre en torno a $1.628, por debajo del consenso de economistas.
Otra referencia es la oficial: el Presupuesto 2026 proyecta un tipo de cambio de $1.423 para fin de año.
Actualmente, el dólar mayorista cotiza cerca de $1.405, con una caída de 3,6% en lo que va del año.
Qué puede pasar en los próximos meses
De cara al futuro, los analistas advierten que el comportamiento del dólar dependerá de varios factores clave: la acumulación de reservas del Banco Central, el calendario de pagos de deuda externa y la evolución política y económica en la segunda mitad del año.
"Si el Gobierno logra sostener el flujo de dólares y reactivar la economía, el tipo de cambio podría converger hacia los niveles esperados por el mercado. Pero siempre existen riesgos en el camino", señala Sebastián Menescaldi, economista de Eco Go, quien proyecta un dólar de $1.627 para diciembre.
En definitiva, el desafío para el mercado será evaluar qué ocurrirá cuando disminuya estacionalmente la oferta de divisas del agro y cómo impactará la evolución de la actividad económica sobre la demanda de dólares.