"Gurúes" revelan qué precio prevén para el dólar los próximos meses

Con un dólar que se recalentó en los últimos días por la mayor demanda de fin de mes —y que en abril ya supera el rendimiento del plazo fijo tradicional—, los ahorristas vuelven a preguntarse a qué nivel puede cerrar el año. En base a los pronósticos de más de 40 bancos y consultoras locales e internacionales, es posible estimar un rango probable, sobre todo si se pone el foco en los economistas que más acertaron en 2025.