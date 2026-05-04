La crisis del bolsillo no le da respiro a la cultura

La cuestión es qué hacer para amortiguar los efectos de la crisis. La articulación entre espacios, a través de circuitos o festivales conjuntos, permite compartir costos y potenciar audiencias, una práctica que necesariamente deberá potenciarse este año. También se vuelve clave repensar las políticas públicas. El desafío pasa por diseñar mecanismos ágiles de financiamiento y estímulo que acompañen a los sectores más afectados. Subsidios focalizados, incentivos fiscales y programas de formación de públicos pueden ser parte de una respuesta más integral. En paralelo, la incorporación de herramientas digitales -sin reemplazar la experiencia presencial- abre posibilidades para ampliar el alcance de las producciones.