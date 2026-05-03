Por qué Franco Colapinto terminó 7° en Miami: la sanción a Leclerc que cambió la clasificación

Resumen para apurados
- Franco Colapinto ascendió al séptimo puesto del GP de Miami tras una sanción de 20 segundos a Charles Leclerc por ganar ventaja fuera de pista durante la última vuelta de la carrera.
- Leclerc dañó su Ferrari tras un trompo y recortó chicanas sin justificación. La FIA aplicó un recargo equivalente a un drive-through, beneficiando a Lewis Hamilton y al argentino.
- Este resultado representa la mejor marca histórica de Colapinto en la Fórmula 1. La decisión reafirma el rigor de la FIA sobre los límites de pista incluso ante fallas mecánicas.
La clasificación final del Gran Premio de Miami sufrió un cambio clave horas después de la bandera a cuadros. La FIA sancionó a Charles Leclerc con 20 segundos y eso modificó directamente las posiciones finales, entre ellas la de Franco Colapinto, que avanzó al séptimo lugar.
El piloto de Ferrari fue penalizado tras un final caótico. En la última vuelta sufrió un trompo en la curva 3, golpeó el muro y dañó su monoplaza. A partir de ese momento, comenzó a recortar varias chicanas al no poder girar correctamente hacia la derecha.
Los comisarios analizaron la maniobra con telemetría, radios y videos, y concluyeron que el monegasco abandonó la pista en reiteradas ocasiones sin justificación válida. Consideraron que, pese al problema mecánico, obtuvo una ventaja deportiva al evitar los límites del trazado.
La sanción que cambió todo
Por esta infracción, se le aplicó una penalización equivalente a un “drive-through”, que al no poder cumplirse durante la carrera se transformó en 20 segundos añadidos a su tiempo final. Esto lo hizo caer del sexto al octavo puesto.
El cambio impactó directamente en otros pilotos: Lewis Hamilton avanzó al sexto lugar y Colapinto, que había terminado octavo en pista, pasó al séptimo puesto, firmando así su mejor resultado en la Fórmula 1.
La resolución cerró un fin de semana que para Leclerc había comenzado con aspiraciones de podio, pero terminó condicionado por errores y sanciones que resultaron determinantes.