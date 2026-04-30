Recuerdos fotográficos: 1924. Casa Voss, al estilo de las tiendas de París o de Buenos Aires
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
A las 17 del jueves 4 de septiembre de 1924 se inauguró el local de la Casa Voss en la esquina noreste de Muñecas y San Martín (entonces, Las Heras).
El comercio, fundado en 1896 en calle 25 de Mayo 145, se expandía. Tan importante fue que la tapa de LA GACETA de ese día estuvo ocupada en su totalidad con la publicidad de la apertura de Casa Voss (imagen pequeña). Abarcaba todos los rubros como las grandes tiendas de la época: ropa, zapatos, marroquinería, perfumería, etc.
El local era enorme: 28 metros sobre Las Heras y 56 metros sobre Muñecas, según se ve en la tercera foto (de 1938). Según el cronista de LA GACETA, la construcción impactaba porque, sumando ambos frentes, se erigieron 25 vidrieras; todas enmarcadas en brillantes molduras de bronce. Y la fachada lucía todavía más elegante por sus toldos, que evocaba el aspecto de las grandes tiendas de París o de Buenos Aires. En el interior atendían al público 120 empleados. En lo alto del salón había un palco, desde donde tocaba una orquesta. En esa semana de inauguración Casa Voss ofreció, en los cines de la ciudad, películas gratis para los niños de las escuelas estatales.
Durante casi dos décadas, la oferta de la empresa fue irresistible para el gusto tucumano. Pero el negocio cerró sus puertas a mediados de los 40. En 1948 el predio fue adquirido por la tienda “Ciudad de Chicago”.
Más información en: “Casa Voss, como París pero en Tucumán”, de Carlos Paz, 19/09/ 2015.