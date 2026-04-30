Recuerdos fotográficos: 1924. Casa Voss, al estilo de las tiendas de París o de Buenos Aires

El local era enorme: 28 metros sobre Las Heras y 56 metros sobre Muñecas, según se ve en la tercera foto (de 1938). Según el cronista de LA GACETA, la construcción impactaba porque, sumando ambos frentes, se erigieron 25 vidrieras; todas enmarcadas en brillantes molduras de bronce. Y la fachada lucía todavía más elegante por sus toldos, que evocaba el aspecto de las grandes tiendas de París o de Buenos Aires. En el interior atendían al público 120 empleados. En lo alto del salón había un palco, desde donde tocaba una orquesta. En esa semana de inauguración Casa Voss ofreció, en los cines de la ciudad, películas gratis para los niños de las escuelas estatales.