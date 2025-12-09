Película argentina: Diego Peretti se multiplica en varios roles

Una ficción dentro de otra es el recurso elegido por Diego Peretti para su debut como director de cine, una tarea que comparte con Javier Beltramino, en su filme “La muerte de un comediante”, que se presentará hoy a las 18 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251).
Peretti además protagoniza el filme al interpretar a Juan Debré, un actor que recibe un llamado que le confirma lo peor: en pocos meses, una enfermedad terminará con su vida. Antes de que llegue su final, buscará cumplir un sueño que empieza en su infancia y cruzará el oceáno para cumplirlo. Como toda su vida la dedicó a interpretar a un particular personaje en una popular serie de TV, Bombín de “Escorpión de la Justicia” (contiene referencias a Tin Tin), huye a Bélgica a conocer la historia del autor de la novela gráfica que lo inspiró y en el viaje se involucra en un conflicto que le dará la chance de ser un héroe real, entre revolucionarios políticos, ladrones comunes y espías inexpertos.
Microdonaciones
La producción fue sostenida con microdonaciones impulsadas por la Orsai Audiovisuales desde septiembre de 2022, que reunió aportes de más de 10.000 personas, que pudieron seguir los avances on line. Hubo un primer guión escrito por Chiri Basilis y Hernán Casciari (el cerebro de Orsai), que luego fue reelaborado por Peretti y rodado en Buenos Aires y en Bruselas -una ciudad donde abundan los murales callejeros dedicados a los comics-, los escenarios donde transcurre una trama que discurre entre la búsqueda de identidad, la carga emocional de un cierre y la posibilidad de cumplir los sueños, cargados de nostalgia y emoción. Más que irse a otro país, el protagonista está haciendo un viaje íntimo de despedida hacia su propio interior. Malena Villa, Haneul Kim, Marioska Fabián Nuñez y Eric Bier completan el elenco principal.