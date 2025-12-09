Película argentina: Diego Peretti se multiplica en varios roles

Microdonaciones

La producción fue sostenida con microdonaciones impulsadas por la Orsai Audiovisuales desde septiembre de 2022, que reunió aportes de más de 10.000 personas, que pudieron seguir los avances on line. Hubo un primer guión escrito por Chiri Basilis y Hernán Casciari (el cerebro de Orsai), que luego fue reelaborado por Peretti y rodado en Buenos Aires y en Bruselas -una ciudad donde abundan los murales callejeros dedicados a los comics-, los escenarios donde transcurre una trama que discurre entre la búsqueda de identidad, la carga emocional de un cierre y la posibilidad de cumplir los sueños, cargados de nostalgia y emoción. Más que irse a otro país, el protagonista está haciendo un viaje íntimo de despedida hacia su propio interior. Malena Villa, Haneul Kim, Marioska Fabián Nuñez y Eric Bier completan el elenco principal.