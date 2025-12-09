Secciones
EspectáculosGuía para salir

Película argentina: Diego Peretti se multiplica en varios roles

El actor debuta como director en “La muerte de un comediante”, que escribió y protagoniza.

BÚSQUEDA. Diego Peretti encabeza la “La muerte de un comediante”. BÚSQUEDA. Diego Peretti encabeza la “La muerte de un comediante”.
Hace 5 Hs

Una ficción dentro de otra es el recurso elegido por Diego Peretti para su debut como director de cine, una tarea que comparte con Javier Beltramino, en su filme “La muerte de un comediante”, que se presentará hoy a las 18 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251).

Peretti además protagoniza el filme al interpretar a Juan Debré, un actor que recibe un llamado que le confirma lo peor: en pocos meses, una enfermedad terminará con su vida. Antes de que llegue su final, buscará cumplir un sueño que empieza en su infancia y cruzará el oceáno para cumplirlo. Como toda su vida la dedicó a interpretar a un particular personaje en una popular serie de TV, Bombín de “Escorpión de la Justicia” (contiene referencias a Tin Tin), huye a Bélgica a conocer la historia del autor de la novela gráfica que lo inspiró y en el viaje se involucra en un conflicto que le dará la chance de ser un héroe real, entre revolucionarios políticos, ladrones comunes y espías inexpertos.

Microdonaciones

La producción fue sostenida con microdonaciones impulsadas por la Orsai Audiovisuales desde septiembre de 2022, que reunió aportes de más de 10.000 personas, que pudieron seguir los avances on line. Hubo un primer guión escrito por Chiri Basilis y Hernán Casciari (el cerebro de Orsai), que luego fue reelaborado por Peretti y rodado en Buenos Aires y en Bruselas -una ciudad donde abundan los murales callejeros dedicados a los comics-, los escenarios donde transcurre una trama que discurre entre la búsqueda de identidad, la carga emocional de un cierre y la posibilidad de cumplir los sueños, cargados de nostalgia y emoción. Más que irse a otro país, el protagonista está haciendo un viaje íntimo de despedida hacia su propio interior. Malena Villa, Haneul Kim, Marioska Fabián Nuñez y Eric Bier completan el elenco principal.

Temas Ente Culturalsala Orestes Caviglia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vacaciones 2026: los principales precios para veranear en la Costa Atlántica
1

Vacaciones 2026: los principales precios para veranear en la Costa Atlántica

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua
2

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas
3

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

El Mundial 2026 y el final de una era: ¿puede seguir siendo especial con 48 selecciones?
4

El Mundial 2026 y el final de una era: ¿puede seguir siendo especial con 48 selecciones?

¿Y si los artistas de Spotify en realidad no tienen edad?
5

¿Y si los artistas de Spotify en realidad no tienen edad?

6

La crisis de un transporte público fragmentado

Más Noticias
Vacaciones 2026: los principales precios para veranear en la Costa Atlántica

Vacaciones 2026: los principales precios para veranear en la Costa Atlántica

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

El truco del ventilador que reemplaza el aire acondicionado: solo necesitás una botella de agua

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Qué dicen los expertos en psicología sobre las personas que hablan solas

Salarios en alimentos o especias: el punto más llamativo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

Salarios en alimentos o especias: el punto más llamativo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

“París era una fiesta”, hace 77 años

“París era una fiesta”, hace 77 años

Prueba: expectativa por el nuevo bono en dólares que emitirá el Gobierno nacional

Prueba: expectativa por el nuevo bono en dólares que emitirá el Gobierno nacional

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 8 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios