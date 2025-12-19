Secciones
Sandra Borghi se despidió de El Trece: "Me costó mucho tomar esta decisión"

"En este canal crecí, aprendí, me equivoqué y volví a empezar", afirmó la periodista de "Mediodía Noticias".

Hace 20 Min

La periodista Sandra Borghi se despidió de la pantalla de El Trece. La conductora de Mediodía Noticias le dijo adiós al noticiero que compartía con Luis Otero, marcando así el final de una trayectoria de 25 años dentro de la señal y de Todo Noticias.

“Me costó mucho tomar esta decisión, pero llegué hasta acá. Son muchos años. Pensé que no iba a llegar nunca este día, pero llegó. Son 25 años. Entré siendo una y me voy siendo otra. Este canal me dio todo lo que soy hoy como profesional y también como persona. Porque en este canal crecí, aprendí, me equivoqué y volví a empezar”, afirmó Borghi, visiblemente conmovida.

Y agregó: “Tuve muchas oportunidades. Me acuerdo de una frase de Santo Biasatti que alguna vez me dijo ‘este no es un deporte para quedarse quietos’. Hay que moverse. Y eso es lo que hoy dice mi intuición, que me tengo que mover. Que tengo que ir hacia algún lugar. Siento que es el momento de hacerlo”.

La emoción de Sandra Borghi

La despedida estuvo atravesada por el agradecimiento al equipo que la acompañó durante años. “Nadie se arrepiente de ser valiente en esta vida, y eso me define a mí. Me siento que me tengo que mover. Me costó mucho tomar esta decisión. Porque tengo al mejor equipo del mundo. Que son todos ellos. Que son mi familia. Me tocó trabajar con vos, que era el sueño de mi papá”, agregó.

Por último, Borghi compartió una referencia íntima que coronó el cierre de su etapa en el noticiero vespertino de El Trece: “Mi papá quería que yo trabaje en este noticiero con Luis Otero. Porque era racinguista como él. Entonces, misión cumplida, entre otras tantas misiones cumplidas que tengo en este canal. Todo lo que ustedes ven delante de cámara es lo que somos detrás de cámara. Este equipo es un equipazo de oro”.

