Tucumán será sede del Congreso Regional de Recursos Humanos: “La IA nos obliga a repensar cómo trabajamos”

Pero el congreso no se limitará a la tecnología. La agenda incluye una amplia variedad de temas que atraviesan la gestión integral del talento. Desde el reclutamiento y la atracción de perfiles hasta un aspecto menos visibilizado: la desvinculación laboral. “Muchas veces creemos que el proceso termina cuando una persona se va, pero hay todo un seguimiento y una gestión que también forman parte de la experiencia laboral”, explicó.