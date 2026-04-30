Tucumán será sede del Congreso Regional de Recursos Humanos: “La IA nos obliga a repensar cómo trabajamos”
Resumen para apurados
- Tucumán será sede del Congreso Regional de Recursos Humanos el 8 de mayo en el hotel Sheraton, donde profesionales del NOA debatirán sobre IA y nuevos desafíos del mundo laboral.
- Tras diez años sin eventos similares, el encuentro tratará la IA en procesos internos, la marca empleadora y la legislación ante el auge de sectores regionales como la minería.
- El evento busca redefinir la gestión del talento frente a la rotación generacional y la IA. Se proyecta como un espacio clave para adaptar las organizaciones al trabajo del futuro.
Tucumán volverá a ser escenario de un evento para el ámbito profesional. El próximo 8 de mayo, en el hotel Sheraton, se realizará el Congreso Regional de Recursos Humanos, un espacio que buscará poner en discusión cómo impactan estos cambios en las empresas y en la gestión de las personas.
Según explicó a LA GACETA uno de los impulsores del encuentro, el licenciado en Recursos Humanos, Marcelo Acosta Molina, ya hay una importante cantidad de inscriptos no solo de Tucumán, sino también de Salta y Catamarca, lo que confirma el carácter regional de la convocatoria.
El evento no es uno más: hace más de 10 años que no se realizaba un congreso de estas características en la provincia. “Tenemos la vara muy alta. Esperamos que sea un espacio de encuentro, de networking, pero también de mucho aprendizaje con el nivel de disertantes que vamos a tener”, remarcó.
Uno de los ejes centrales será el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, un tema que genera tanto expectativas como incertidumbre. “Es uno de los grandes interrogantes hoy: si la inteligencia artificial nos va a ayudar a mejorar o si va a reemplazar tareas. Hay muchas conjeturas y pocas certezas”, planteó Acosta Molina.
En ese sentido, destacó la participación de especialistas que abordarán la temática desde una mirada aplicada: “Queremos que quienes hablen de inteligencia artificial lo hagan desde la práctica en recursos humanos, para entender realmente cómo puede mejorar nuestros procesos y actividades dentro de las organizaciones”.
Pero el congreso no se limitará a la tecnología. La agenda incluye una amplia variedad de temas que atraviesan la gestión integral del talento. Desde el reclutamiento y la atracción de perfiles hasta un aspecto menos visibilizado: la desvinculación laboral. “Muchas veces creemos que el proceso termina cuando una persona se va, pero hay todo un seguimiento y una gestión que también forman parte de la experiencia laboral”, explicó.
Además, habrá espacios dedicados a diversidad e inclusión, compensaciones, derecho laboral y modernización de las relaciones de trabajo. “Vamos a tener una mesa muy interesante sobre legislación laboral, con distintas miradas para analizar si los cambios realmente transforman la forma de trabajar o si son solo actualizaciones normativas”, adelantó.
Uno de los desafíos más marcados en la actualidad es la gestión del talento en un escenario donde las nuevas generaciones ya no conciben el empleo como un vínculo permanente. “Se rompió la idea del trabajo para toda la vida. Hoy hay mayor rotación y las empresas tienen que pensar no solo en atraer talento, sino en cómo retenerlo”, señaló.
En ese punto, la llamada “marca empleadora” aparece como un concepto clave. “Tiene que ver con qué imagen proyecta la empresa y qué prácticas implementa para que las personas quieran quedarse. El equilibrio entre la vida personal y laboral es cada vez más determinante”, afirmó.
El congreso también pondrá el foco en las oportunidades que se abren en la región, especialmente con el crecimiento de sectores como la minería. “Es un tema que genera muchas expectativas y que obliga a pensar cómo nos vamos a posicionar como profesionales y como organizaciones”, agregó.
El encuentro se desarrollará de 9 a 18 y requerirá inscripción previa a través de las redes de la organización. Para Acosta Molina, más allá de los contenidos, el valor principal estará en el intercambio: “Recursos humanos atraviesa a todas las organizaciones. Estos espacios nos permiten entender mejor hacia dónde va el trabajo y cómo adaptarnos a ese cambio”.
Entre los disertantes se destacan:
Paula Pía Arriet, especialista en compensaciones y mercado laboral.
Santiago Romero (Korn Ferry), sobre el impacto estratégico del egreso.
Pablo Senra, consultor en transformación de RRHH a través de datos.
Fernanda Caminos y Laura Leszman, sobre experiencia del colaborador.
Javier Calzolari, fundador de RecursosHumanos.com, sobre IA y ventaja competitiva humana.
María Luján Bianchi, abogada y consultora en compliance laboral.
Claudia Lemo, presidenta del Capítulo Salud Mental Laboral de la AASM.
Julián de Diego, Carlos Frascarolo y Federico Basile, en un panel sobre relaciones laborales 2026, moderado por Marcelo Acosta Molina.
Tomás Gómez Alzaga, Director Senior de RRHH en Mondeléz International.