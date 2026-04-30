Nació Vito, el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña: la primera imagen del bebé

Resumen para apurados
- Jorge Macri y María Belén Ludueña anunciaron el nacimiento de su hijo Vito, ocurrido este jueves en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires tras una cesárea programada.
- La pareja difundió la primera imagen familiar en redes sociales luego del parto. El anuncio recibió saludos de diversas personalidades del ámbito político y de los medios nacionales.
- El nacimiento genera una amplia repercusión mediática y social, consolidando la imagen pública del Jefe de Gobierno porteño y la periodista tras su matrimonio en 2022.
María Belén Ludueña y Jorge Macri le dieran la bienvenida a Vito, la pareja compartió la primera foto del bebé recién nacido en las redes sociales. "¡Bienvenido Vito! ¡Somos muy felices por tu llegada! Te amamos. ¡Muchas gracias a todos por el cariño!", escribieron la periodista y el jefe de Gobierno porteño en la publicación de Instagram.
Junto a las sentidas palabras, postearon la primera imagen que se tomaron los tres juntos, luego de que Ludueña atravesara una cesárea que estaba programada para la mañana de este jueves 30 de abril.
En la foto se la puede ver recostada en la camilla del Sanatorio Otamendi, con una enorme sonrisa que expresaba toda su felicidad, y mirando a cámara.
Junto a ella, Macri se mostró con la ropa de hospital y un barbijo cubriendo su boca y nariz, también posando para la foto. Sin embargo, el protagonista de la primera imagen familiar fue Vito, a quien María Belén sostuvo entre brazos y recostado sobre su pecho, completamente envuelto en una frazada y con un gorrito de lana blanco en su cabeza.
El posteo no tardó en llenarse de likes y comentarios de quienes no pudieron contener su emoción y enviarle unas felicitaciones, entre los que se encontraban tanto miembros de la política como de los medios televisivos, además de seguidores de ambos.