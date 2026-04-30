Nació Vito, el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña: la primera imagen del bebé

Junto a ella, Macri se mostró con la ropa de hospital y un barbijo cubriendo su boca y nariz, también posando para la foto. Sin embargo, el protagonista de la primera imagen familiar fue Vito, a quien María Belén sostuvo entre brazos y recostado sobre su pecho, completamente envuelto en una frazada y con un gorrito de lana blanco en su cabeza.