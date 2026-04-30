Tras siete años sin conexión aérea, se reanudaron los vuelos entre Estados Unidos y Venezuela

El vuelo, operado por una filial regional de American Airlines, partió desde Miami y aterrizó en Maiquetía cerca del mediodía local. A bordo viajaban funcionarios estadounidenses, empresarios, periodistas y pasajeros particulares, muchos de ellos atravesados por la emoción de un regreso largamente esperado. La salida del servicio inaugural había sido celebrada con el tradicional arco de agua que despide a las nuevas rutas.