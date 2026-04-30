Tras siete años sin conexión aérea, se reanudaron los vuelos entre Estados Unidos y Venezuela

Resumen para apurados
- EE.UU. y Venezuela reanudaron vuelos comerciales directos este jueves tras siete años de suspensión, con un vuelo Miami-Caracas que busca normalizar la relación bilateral.
- La ruta de American Airlines se reactiva tras la detención de Maduro y la transición política iniciada en 2026, revirtiendo el corte de vínculos comerciales vigente desde 2019.
- Este hito facilita el flujo migratorio y comercial, proyectando una mayor inversión en petróleo y minería bajo un clima de flexibilización de sanciones y reformas económicas.
Después de siete años sin conexión aérea directa, Estados Unidos y Venezuela restablecieron este jueves los vuelos comerciales con la llegada de una aeronave al aeropuerto internacional que sirve a Caracas, en un hecho que marca un nuevo capítulo en la relación bilateral.
El vuelo, operado por una filial regional de American Airlines, partió desde Miami y aterrizó en Maiquetía cerca del mediodía local. A bordo viajaban funcionarios estadounidenses, empresarios, periodistas y pasajeros particulares, muchos de ellos atravesados por la emoción de un regreso largamente esperado. La salida del servicio inaugural había sido celebrada con el tradicional arco de agua que despide a las nuevas rutas.
La reanudación se produce tras un profundo cambio político. Luego de la detención de Nicolás Maduro a comienzos de 2026 en el marco de una intervención militar liderada por Washington, se abrió un proceso de transición encabezado por la actual administración interina venezolana. Ese escenario permitió recomponer vínculos que permanecían rotos desde 2019, cuando se suspendieron tanto las relaciones diplomáticas como los vuelos comerciales.
En este contexto, la reapertura de la ruta aérea aparece como una pieza clave para la normalización. “Se está recuperando una arteria comercial fundamental”, señaló el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, al destacar el impacto potencial en inversiones y negocios. La conexión directa entre ambos países no solo acorta distancias, sino que también reduce costos logísticos.
El movimiento tiene un significado especial para la comunidad venezolana radicada en Florida, donde viven cientos de miles de migrantes. Durante años, quienes necesitaban viajar debían hacerlo con escalas en terceros países, lo que implicaba mayores costos y tiempos de traslado. Ahora, la posibilidad de un vuelo directo reconfigura la vida cotidiana de esas personas.
En términos operativos, la aerolínea prevé una frecuencia diaria inicial entre Miami y Caracas, con planes de ampliar el servicio en las próximas semanas. Además, las autorizaciones contemplan la eventual incorporación de otras rutas, como la conexión con Maracaibo.
Sin embargo, el nuevo escenario convive con advertencias. El Departamento de Estado mantiene recomendaciones de cautela para quienes viajen a Venezuela por riesgos vinculados a la seguridad, el crimen y las condiciones del sistema sanitario, aunque el país fue reclasificado en un nivel intermedio dentro de la escala de riesgo.
La reanudación de los vuelos se suma a otras señales de acercamiento entre ambos países, como la reapertura de embajadas, la flexibilización de sanciones económicas y una serie de reformas impulsadas por el gobierno venezolano con el objetivo de atraer inversiones, especialmente en sectores estratégicos como el petróleo y la minería.