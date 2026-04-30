Tucumán impulsa estrategias de gobierno de datos para modernizar la gestión pública

El acto de apertura contó con la participación del director ejecutivo del IDEP, Maximiliano Martínez Márquez; la jefa del equipo de expertos del Proyecto Cooperación Argentina-UE para la Transformación Digital e Innovación Tecnológica, Cecilia Danesi; el agregado de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, Frédéric Maier; la representante de la Dirección Nacional de Planeamiento y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Paula Brennan; el secretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de Tucumán, José Farhat y Pablo Balceda Paz, titular de la dirección General de Innovación y Desarrollo Digital del Ministerio de Economía y Producción de Tucumán.