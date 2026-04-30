Tucumán impulsa estrategias de gobierno de datos para modernizar la gestión pública

Resumen para apurados
- El IDEP, la Nación y la UE realizan hoy en Tucumán el taller 'Estrategias y Gobierno de Datos' para modernizar la gestión pública mediante el uso inteligente de la información.
- Dirigida a técnicos y académicos, la jornada surge de un acuerdo de cooperación entre Argentina y la UE para fomentar la transformación digital y la interoperabilidad de datos.
- La iniciativa busca eficientizar el gasto y mejorar la toma de decisiones en el sector productivo, posicionando a Tucumán como referente regional en gobernanza de datos moderna.
El Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP) organizó, junto a la Delegación de la Unión Europea en la República Argentina y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, el taller “Estrategias y Gobierno de Datos”, que se desarrolla hoy en la Federación Económica de Tucumán.
La capacitación estuvo dirigida a técnicos de organismos públicos, universidades y empresas vinculadas a la temática. La jornada abordó herramientas para optimizar políticas públicas mediante el uso de datos en la gestión gubernamental.
El acto de apertura contó con la participación del director ejecutivo del IDEP, Maximiliano Martínez Márquez; la jefa del equipo de expertos del Proyecto Cooperación Argentina-UE para la Transformación Digital e Innovación Tecnológica, Cecilia Danesi; el agregado de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, Frédéric Maier; la representante de la Dirección Nacional de Planeamiento y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Paula Brennan; el secretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de Tucumán, José Farhat y Pablo Balceda Paz, titular de la dirección General de Innovación y Desarrollo Digital del Ministerio de Economía y Producción de Tucumán.
Martínez Márquez señaló: “esta jornada de transformación digital diseñada y coordinada con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, con quien venimos trabajando muy bien y articulados. El IDEP como autoridad de aplicación en ciencia y tecnología, y a través de la secretaría nacional, la vinculación con la Unión Europea, donde hemos podido diseñar y plasmar esta realidad que hoy nos convoca a todos los tucumanos”.
“Están representantes de todos los organismos públicos, privados, científicos y académicos, donde se va a debatir la transformación digital, la inteligencia de datos en las distintas áreas de gobierno, con el objetivo de ver cómo podemos ser más eficiente, cuáles son las nuevas tecnologías que se puedan abordar, cómo podemos compartir información entre los distintos organismos para que la toma de decisión sea más eficiente, para reducir gastos también en la precisión en la que las áreas de gobierno, las universidades, los centros de investigación y las cámaras empresariales toman medidas para todos los tucumanos, para todo el sector productivo”, dijo.
El funcionario destacó la iniciativa del ministro de Economía y Producción y presidente del IDEP, Daniel Abad, de crear un área dedicada a la transformación digital, que tiene el objetivo de articular estas tareas con todos los organismos de Gobierno de la provincia y resaltó la labor de la Secretaría de Participación Ciudadana.
Asimismo, destacó la convocatoria a referentes de distintos sectores y afirmó: “esta es una jornada de trabajo. Todo el día vamos a estar trabajando, compartiendo información y definiendo juntos cómo hacer un Tucumán más eficiente en lo tecnológico”.
Por su parte, Maier explicó el marco de cooperación internacional: “viene de una hoja de ruta que tenemos entre la UE y Argentina en transformación digital. Se firmó esa hoja de ruta hace tres años, de ahí se definieron prioridades comunes entre la Unión Europea y la Argentina, en la que está la gobernanza de datos, pero también otros temas, el gobierno abierto, el emprendedorísmo tecnológico y la inteligencia artificial”.
En ese sentido, agregó: “acá estamos hoy en Tucumán, vamos a tener este taller sobre gobernanza de datos, pero también estamos presentes con este proyecto en nueve provincias, lo que nos enorgullece mucho de poder aportar la experiencia que hay en esta línea de trabajo que se viene haciendo mucho en la UE y juntarnos con la Nación y con las provincias en ver cómo tener estrategias de gobernanza de datos, políticas públicas más eficaces y al beneficio final del ciudadano”.
Brennan subrayó el trabajo articulado entre niveles de gobierno: “estamos muy contentos desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación de estar aquí presentes. Es una gran oportunidad de tener expertos europeos, nacionales y locales trabajando esta temática para articular”.
Además, sostuvo: “nadie nació sabiendo nada, así que me parece importantísimo, y la tecnología hace que haya cambios permanentemente a los cuales hay que adaptarse. Así que estas instancias de trabajo colaborativo son súper importantes”.
La agenda incluye mesas de trabajo sobre estrategias actuales en gobierno de datos, interoperabilidad y datos federados, así como espacios de intercambio sobre experiencias europeas aplicadas al diseño de estrategias regionales.