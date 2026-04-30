Atlético de Rafaela: los argumentos del presente para seguir siendo la bestia negra de San Martín

Lo primero que hay que entender de este rival es su origen inmediato. Rafaela volvió a la Primera Nacional tras el descenso de 2024. Ese regreso inmediato, que a tantos grandes clubes les había costado horrores, fue una demostración de peso institucional. La entidad del oeste santafesino se mantuvo jugando con sus inferiores en AFA, y apostó a un proceso con chicos surgidos de la cantera. Le dio resultado y hoy, pocos meses después de terminar la pesadilla en la tercera categoría, está con la mirada puesta en algo mucho más ambicioso: su plantel de reserva participa en el campeonato de Primera División (como invitado junto a otros cinco instituciones de la Primera Nacional) y se encuentra actualmente en puestos de reducido, aunque fue puntero en algunos tramos de esta temporada.