Atlético de Rafaela: los argumentos del presente para seguir siendo la bestia negra de San Martín
Más allá del historial abrumador, la 'Crema' llega a Tucumán con herramientas de sobra: un arquero en estado de gracia, el oficio de su paso por el Federal A y la disciplina táctica de un equipo que sabe a qué juega.
Resumen para apurados
- Atlético de Rafaela visita a San Martín de Tucumán en La Ciudadela para defender su histórica paternidad en la Primera Nacional, apoyado en un sólido presente táctico y deportivo.
- Con un historial de 19 triunfos sobre 6, la 'Crema' llega con un bloque defensivo firme, la figura del arquero Mayco Bergia y el oficio forjado tras su reciente paso por el ascenso.
- San Martín busca romper el maleficio ante su 'bestia negra'. El resultado será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por el ascenso a Primera División.
El hincha tucumano conoce de memoria el manual de la "bestia negra". No hace falta hurgar en los archivos para saber que Atlético de Rafaela ha sido, históricamente, el visitante más incómodo para San Martín de Tucumán. Sin embargo, quedarse solo en la estadística sería un error de lectura. La "Crema" que llegará a La Ciudadela no vive de recuerdos: arriba con la piel curtida tras un paso relámpago por el Federal A y con un orden táctico que será su principal arma para tratar de seguir extendiendo su histórica paternidad.
Un bloque forjado en el barro
Lo primero que hay que entender de este rival es su origen inmediato. Rafaela volvió a la Primera Nacional tras el descenso de 2024. Ese regreso inmediato, que a tantos grandes clubes les había costado horrores, fue una demostración de peso institucional. La entidad del oeste santafesino se mantuvo jugando con sus inferiores en AFA, y apostó a un proceso con chicos surgidos de la cantera. Le dio resultado y hoy, pocos meses después de terminar la pesadilla en la tercera categoría, está con la mirada puesta en algo mucho más ambicioso: su plantel de reserva participa en el campeonato de Primera División (como invitado junto a otros cinco instituciones de la Primera Nacional) y se encuentra actualmente en puestos de reducido, aunque fue puntero en algunos tramos de esta temporada.
Esas horas de vuelo en el ascenso del interior le dieron al plantel una mentalidad de hierro: el grupo aprendió a sufrir los partidos antes de ganarlos. Ese temple para aguantar los embates encuentra su síntesis perfecta en la figura que custodia los tres palos: Mayco Bergia. El arquero de 24 años dejó de ser una promesa para convertirse en el pilar del equipo. Sus actuaciones contra Gimnasia de Jujuy y San Martín de San Juan fueron determinantes. Bergia es un guardameta de los que ganan puntos y llega a Tucumán como uno de los mejores exponentes del puesto en la categoría. Su estado de gracia será el primer obstáculo psicológico para un San Martín que suele pelear contra el reloj tanto como contra el rival.
El historial es abrumadoramente favorable a Atlético de Rafaela: de 38 partidos jugados, hubo 19 triunfos de la "Crema", 13 empates y solo 6 victorias de San Martín.
El orden sobre el brillo
El conjunto de Iván Juárez es un bloque. Deja archivado el fútbol vistoso y dispone un 4-4-2 hermético. Además del arquero, la columna vertebral sale de memoria y pasa por un momento de plena confianza, con los centrales Nicolás Ramos y Fernando Ponce, la presencia de Facundo Soloa en el eje y el histórico Lucas Albertengo como ‘9’. Pero el peligro real está en las bandas y en la pelota parada. La zurda de Agustín Obando le viene dando satisfacciones y cada tiro libre o córner es una situación de gol latente. A esto se le suma la movilidad de Martiniano Moreno —goleador del equipo con cuatro conquistas—, un delantero que desgasta a los centrales al sacarlos de su zona de confort, generando espacios para la llegada de los volantes.
El talón de Aquiles: la posesión y las bandas
San Martín deberá prestar atención a las debilidades de su rival si pretende romper el histórico maleficio. Los laterales, aunque se proyectan bien —especialmente Enzo Wuattier—, suelen sufrir cuando se les propone un duelo de uno contra uno sostenido.
Otro de los aspectos que le cuestan a los dirigidos por Juárez es el manejo de la pelota. Cuando los rivales le ceden la posesión, suele nublarse y terminar en un laberinto sin salida. Le sucedió en la fecha pasada, cuando Gimnasia de Jujuy quedó con un hombre menos y se refugió; a pesar de jugar todo el segundo tiempo, el elenco rafaelino nunca halló los caminos.
El desafío para San Martín será no caer en la desesperación. Rafaela se siente cómodo siendo dominado, esperando el error ajeno para que Moreno corra o para que Obando frote la lámpara en un balón detenido.
Si los de Andrés Yllana logran imprimir ritmo por afuera y desbordar, y no se repiten en centros frontales que favorezcan a los zagueros visitantes, estarán un paso más cerca de romper el maleficio.
Frente a un equipo pragmático, el “Santo” deberá mostrar su jerarquía y empezar a cambiar el rumbo del historial ante la “Crema”, y de paso, el de su temporada en la Primera Nacional.