Jubilados con 30 años de aportes: ¿cuánto cobran en mayo de 2026 con bono y aumento?

Cómo impactarían 30 años de aportes en el haber actual

El sistema previsional otorga un beneficio adicional a quienes superan las tres décadas de servicios laborales. Este reconocimiento consiste en un incremento del 1% por cada año aportado por encima del mínimo legal, con un límite fijado en el 15%, lo cual permite validar hasta un máximo de 45 años de trayectoria contributiva.