Jubilados con 30 años de aportes: ¿cuánto cobran en mayo de 2026 con bono y aumento?

Resumen para apurados
- En mayo de 2026, jubilados con 30 años de aportes percibirán un total de $450.319,31, compuesto por el haber mínimo de $380.319,31 y un bono de refuerzo de $70.000 pagado por Anses.
- El cálculo se basa en el promedio de los últimos 120 sueldos actualizados. Quienes superan los 30 años de servicios reciben un 1% adicional por cada año extra, hasta un máximo del 15%.
- La aplicación de bonos y haberes mínimos garantiza un piso de ingresos, buscando proteger el poder de compra de los beneficiarios frente a las actualizaciones del sistema previsional.
Los jubilados con 30 años de aportes efectivos acceden a un haber inicial basado en su trayectoria salarial. Cuando los trabajadores exceden ese tiempo mínimo de servicio, el sistema previsional argentino otorga un adicional por cada año excedente, siempre bajo los parámetros que fija la normativa actual.
La determinación del monto inicial surge del promedio de los últimos 120 sueldos actualizados, cifra que abarca los 10 años finales de actividad laboral. Este cálculo técnico considera exclusivamente las remuneraciones mensuales y excluye el aguinaldo para definir el valor del beneficio. Para obtener ese promedio, la Anses suma los 120 sueldos y divide el total por 120.
Cómo impactarían 30 años de aportes en el haber actual
El sistema previsional otorga un beneficio adicional a quienes superan las tres décadas de servicios laborales. Este reconocimiento consiste en un incremento del 1% por cada año aportado por encima del mínimo legal, con un límite fijado en el 15%, lo cual permite validar hasta un máximo de 45 años de trayectoria contributiva.
En aquellas situaciones donde el monto final del beneficio resulta inferior al piso legal, incluso tras aplicar los adicionales por excedencia, el Estado garantiza el pago del haber mínimo vigente. Esta medida asegura que ningún jubilado perciba una cifra menor al umbral establecido por la normativa de seguridad social.
Por otro lado, la moratoria previsional ofreció una vía de acceso a la jubilación para aquellas personas con edad suficiente pero sin los aportes necesarios. Este mecanismo facilitó la regularización de periodos faltantes para alcanzar, generalmente, el haber mínimo garantizado.
Cuánto recibe un jubilado con aportes de 30 años en abril de 2026 más el aumento
Para abril de 2026, una jubilación que cuenta exactamente con los 30 años de aportes exigidos por ley se posiciona en el valor del haber mínimo garantizado. Según los índices oficiales actuales, este monto base asciende a $380.319,31.
A esta cifra se le debe sumar el bono extraordinario de refuerzo que el Gobierno mantiene vigente para quienes perciben la mínima. Con este adicional de $70.000, el ingreso total que recibe un jubilado con 30 años de aportes alcanza los $450.319,31 durante este mes.