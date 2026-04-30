A días de ser padre, un joven trabajador murió tras caer de un séptimo piso en Tucumán

La noticia generó profunda conmoción, no sólo por la edad de la víctima sino también por la situación personal que atravesaba. Coronel estaba a punto de convertirse en padre. Su pareja, Sue Vallero, lo despidió en sus redes sociales con un mensaje cargado de dolor y amor, en el que recordó el vínculo que los unía y el futuro que proyectaban juntos.