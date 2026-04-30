A días de ser padre, un joven trabajador murió tras caer de un séptimo piso en Tucumán

Resumen para apurados
- Gabriel Coronel, de 23 años, murió el martes al caer de un séptimo piso en San Miguel de Tucumán mientras trabajaba. La Justicia investiga el hecho como un accidente laboral.
- El joven falleció en el Hospital Padilla tras caer a un patio interno. Su pareja lo despidió con un emotivo mensaje, mencionando que en dos semanas nacería la hija de ambos.
- La Justicia busca determinar si hubo negligencia o falta de seguridad en la obra. El caso reitera la urgencia de fiscalizar los protocolos de prevención en trabajos de altura.
Un trabajador de 23 años murió el martes al mediodía luego de caer desde un séptimo piso mientras realizaba tareas en un edificio ubicado en calle Chacabuco primera cuadra, en San Miguel de Tucumán. La víctima fue identificada como Gabriel Coronel y el hecho es investigado como un presunto accidente laboral.
De acuerdo con el testimonio de testigos, el joven se encontraba trabajando en altura cuando, por causas que aún se intentan determinar, cayó hacia un patio interno del inmueble. A raíz del fuerte impacto, sufrió politraumatismos severos y fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla, donde falleció horas más tarde.
La noticia generó profunda conmoción, no sólo por la edad de la víctima sino también por la situación personal que atravesaba. Coronel estaba a punto de convertirse en padre. Su pareja, Sue Vallero, lo despidió en sus redes sociales con un mensaje cargado de dolor y amor, en el que recordó el vínculo que los unía y el futuro que proyectaban juntos.
“En dos semanas nace nuestra bebé, el sueño que más te iluminaba los ojos. Me duele el alma saber que no vas a poder abrazarla como imaginabas”, escribió. En su despedida, también expresó que cada momento del embarazo le recuerda cuánto él esperaba a su hija y prometió mantener viva su memoria a través de ella.
En otro tramo de su mensaje, destacó que entre ambos “no quedó nada por decir”, remarcando que vivieron su historia plenamente y sin deudas emocionales. “Todo lo que vivimos, lo vivimos por amor”, señaló, al tiempo que aseguró que el joven “fue y será uno de los amores más sinceros” de su vida.
Mientras tanto, la Justicia avanza en la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la caída y determinar si se trató de un accidente.