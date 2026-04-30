Alerta en Uruguay: De Arrascaeta sufrió una fractura y peligra su presencia en el Mundial

La proximidad del Mundial 2026 transforma cualquier parte médico en una cuestión de estado para las selecciones, y en esta ocasión es Uruguay la que contiene el aliento. A solo 47 días del debut del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, una de sus máximas figuras, Giorgian De Arrascaeta, sufrió una lesión de gravedad que pone en duda su participación en la cita máxima.