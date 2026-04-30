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Alerta en Uruguay: De Arrascaeta sufrió una fractura y peligra su presencia en el Mundial

El mediocampista del Flamengo sufrió una lesión en su clavícula derecha en el duelo ante Estudiantes y puso en vilo a la selección uruguaya. A solo 47 días del debut mundialista para la "Celeste", los plazos de recuperación ponen en serio riesgo su presencia en la cita máxima..

Alerta en Uruguay: De Arrascaeta sufrió una fractura y peligra su presencia en el Mundial
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Giorgian De Arrascaeta sufrió una fractura de clavícula derecha jugando para Flamengo, poniendo en duda su presencia con Uruguay en el Mundial 2026 a solo 47 días del debut.
  • La lesión ocurrió ante Estudiantes por Copa Libertadores tras una dura caída. Con plazos de recuperación de 6 a 12 semanas, se suma a la baja ya confirmada de Joaquín Piquerez.
  • La ausencia del volante altera el esquema táctico de Marcelo Bielsa. El cuerpo técnico deberá evaluar alternativas ante una lista mundialista diezmada por lesiones de figuras.
Resumen generado con IA

La proximidad del Mundial 2026 transforma cualquier parte médico en una cuestión de estado para las selecciones, y en esta ocasión es Uruguay la que contiene el aliento. A solo 47 días del debut del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, una de sus máximas figuras, Giorgian De Arrascaeta, sufrió una lesión de gravedad que pone en duda su participación en la cita máxima.

El momento de la lesión y el diagnóstico

El mediocampista del Flamengo debió abandonar el campo de juego a los 17 minutos del partido ante Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores. Tras una disputa de balón con Ezequiel Piovi, el uruguayo cayó pesadamente sobre su hombro derecho. Aunque intentó permanecer en cancha, el dolor fue muy intenso y fue trasladado de urgencia a un sanatorio para realizarse estudios.

Cerca de la medianoche, el club brasileño emitió el preocupante parte médico oficial: Se confirmó una fractura en la clavícula derecha de Arrascaeta.

El jugador regresó a Río de Janeiro en la madrugada de este jueves para comenzar su tratamiento. Habitualmente, este tipo de lesiones demanda entre seis y doce semanas de rehabilitación.

Un golpe duro para el esquema de Bielsa

La posible baja de De Arrascaeta representa un problema crítico para la selección "charrúa", considerando que el debut ante Arabia Saudita está programado para el 15 de junio. El volante es una pieza central en la estructura táctica de Bielsa y venía atravesando una temporada excepcional con goles y asistencias tanto en el Brasileirão como en la Libertadores.

Esta noticia se suma a la ya confirmada ausencia de Joaquín Piquerez por rotura de ligamentos, debilitando la lista definitiva que debe entregar Uruguay en las próximas semanas. Irónicamente, apenas 24 horas antes del incidente, el propio futbolista había declarado que las lesiones son parte del "destino" que no se puede predecir.

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