En Tucumán, la mitad de los ocupados no está registrado

La precariedad laboral es el principal problema de la Argentina, coinciden los analistas. El dilema de la baja productividad con demandas salariales en períodos de volatilidad económica.

Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs
