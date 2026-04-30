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Servicios en San Miguel de Tucumán en el Día del Trabajador: no habrá recolección de residuos y los colectivos circularán desde las 14

El municipio dispuso el esquema para el feriado por el Día del Trabajador. Los cementerios abren en horario normal y la guardia médica funciona las 24 horas.

LIMPIEZA. Empleado de la empresa 9 de Julio encargada de la recolección de residuos. LIMPIEZA. Empleado de la empresa 9 de Julio encargada de la recolección de residuos. FOTO DE LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El municipio de San Miguel de Tucumán dispuso servicios reducidos para este 1 de mayo por el Día del Trabajador, afectando principalmente la recolección de residuos y el transporte.
  • No habrá recolección de residuos y los colectivos circularán recién desde las 14 con frecuencia de domingo. La Asistencia Pública mantendrá guardias de emergencia las 24 horas.
  • El esquema busca garantizar guardias esenciales mientras se respeta el feriado nacional. Se espera que la actividad comercial y administrativa retome su ritmo habitual el sábado.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispuso el siguiente esquema de prestación de servicios para el viernes 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajador:

- Recolección de Residuos: no habrá recolección de residuos.

- Ómnibus: circularán a partir de las 14, con la frecuencia de días domingos.

- Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.

- Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal, de 8 a 12 y de 15 a 18.

- Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): estará cerrado. El sábado 2 de mayo la atención será de 9 a 15.30 y de 18 a 21.30 y el domingo 3 de mayo abrirá medio día, de 9 a 15.30.

- Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.

- Museos Municipales: no abrirán al público. Sábado y domingo atenderán en su horario habitual, de 9 a 13 y de 15 a 19.

- Oficina de Información Turística (Congreso al 100): estará cerrada. El sábado y domingo abrirá de 9 a 20.

- Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.

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