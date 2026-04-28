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CulturaCONCURSO | GANADORAS

Las “Mujeres que inspiran” de Tafí Viejo se verán en una exposición

Hoy se inaugura una exposición fotográfica en el Mercado Municipal, con retratos femeninos que refieren a lo cotidiano y a los vínculos.

TRASPASO GENERACIONAL. “Teresa”, de Antonela Leiva, ganó el primer premio. TRASPASO GENERACIONAL. “Teresa”, de Antonela Leiva, ganó el primer premio.
Hace 23 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de Tafí Viejo inaugura hoy a las 20:00 la muestra fotográfica 'Mujeres que inspiran' en el Mercado Municipal, premiando a Antonela Leiva por su obra sobre el linaje.
  • El certamen seleccionó 19 obras que exploran vínculos familiares y roles domésticos. Un jurado de expertas evaluó la técnica y narrativa visual de las propuestas presentadas.
  • La exhibición, disponible hasta el 2 de mayo, busca visibilizar historias femeninas cotidianas y fortalecer la identidad cultural local mediante el registro artístico y la memoria.
Resumen generado con IA

El vínculo entre una abuela y una nieta que retratado silenciosamente en un registro que transmite ternura y memoria. “Teresa” expresa la sensibilidad con la que Antonela Leiva abordó el linaje femenino a través de una imagen donde una sonrisa cómplice y una vieja foto dominan la escena de la propuesta ganadora del primer premio en el concurso “Mujeres que inspiran”, convocado desde la Municipalidad de Tafí Viejo.

Esta noche, a las 20, será el acto de premiación, entrega de distinciones e inauguración de la muestra con las 19 obras seleccionadas (entre 23 presentadas), en la sala audiovisual Ernestina Salazar del Mercado Municipal de la ciudad del limón (Uttinger y San Martín). Estarán expuestas toda la semana, hasta el sábado 2 de mayo.

La temática giró en torno a las historias de las protagonistas y cada participante podía presentar hasta tres fotografías. Cada imagen estuvo acompañada por una reseña breve que permitió conocer a la mujer elegida y comprender por qué su vida merecía ser contada.

Jurado

El jurado estuvo integrado por las fotógrafas Paloma Cortés Ayusa y Patricia Marina Arriagada y la artista plástica Emilia Roodschild, quienes tuvieron en cuenta criterios como calidad compositiva, manejo de la luz, narrativa visual, originalidad y pertinencia temática. Cada fotógrafa “reflejó una mirada única, cargada de sensibilidad, intuición y verdad, donde se evidenció el coraje de mostrarse y compartir una forma propia de ver el mundo”, señalaron.

EL MANEJO DEL CLAROSCURO. Ina Casanova retrató a “Doña Juana” en su entorno hogareño. EL MANEJO DEL CLAROSCURO. Ina Casanova retrató a “Doña Juana” en su entorno hogareño.
COTIDIANO. En “Mi nombre es Arminda”, Mercedes Lucía Salguero se detuvo en el trabajo doméstico. COTIDIANO. En “Mi nombre es Arminda”, Mercedes Lucía Salguero se detuvo en el trabajo doméstico.

El segundo puesto correspondió a “Doña Juana”, de Ina Casanova, que “sobresalió por su solidez técnica y potencia expresiva, logrando reflejar dignidad y experiencia mediante el uso del claroscuro”, según el jurado. El podio lo completó “Mi nombre es Arminda”, de Mercedes Lucía Salguero, quien “puso el foco en la visibilización del trabajo doméstico y de cuidado, resaltando la importancia de estas tareas muchas veces invisibilizadas”.

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