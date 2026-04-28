Las “Mujeres que inspiran” de Tafí Viejo se verán en una exposición

El vínculo entre una abuela y una nieta que retratado silenciosamente en un registro que transmite ternura y memoria. “Teresa” expresa la sensibilidad con la que Antonela Leiva abordó el linaje femenino a través de una imagen donde una sonrisa cómplice y una vieja foto dominan la escena de la propuesta ganadora del primer premio en el concurso “Mujeres que inspiran”, convocado desde la Municipalidad de Tafí Viejo.