"El principal obstáculo no es el dinero, es la decisión": la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Pero el acompañamiento no es solo técnico. El arquitecto se refirió a la importancia del abordaje integral, que incluye aspectos emocionales y de toma de decisiones. "Trabajamos mucho la psicología. Hay incertidumbres, miedo a no llegar, a no poder sostenerlo. Por eso generamos herramientas y un plan cerrado donde el cliente sabe desde el inicio cuánto va a gastar", indicó. El sistema contempla financiación propia y un esquema "llave en mano", donde el usuario delega la gestión integral del proyecto. "La persona no tiene que preocuparse por nada más que ver cómo avanza su casa y disfrutar el proceso".