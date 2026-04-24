Ruggeri se quebró al recordar a Maradona: el video de la histórica cinta de capitán y la foto que lo conmovió

Ruggeri recordó con precisión el instante en que "Pelusa", golpeado por la noticia de su doping positivo, le entregó la cinta para que liderara al grupo en el resto del torneo. Sin embargo, aclaró que él ya la había utilizado previamente durante las consagraciones en las Copas América de 1991 y 1993, períodos en los que Maradona estuvo ausente del equipo nacional. "Me la prestó y después me la quedé", admitió con una mezcla de picardía y nostalgia, reconociendo el peso simbólico de un accesorio que representa el liderazgo más grande de la historia del fútbol.