Ruggeri se quebró al recordar a Maradona: el video de la histórica cinta de capitán y la foto que lo conmovió
El "Cabezón" rememoró en detalle el momento en que Diego le entregó el brazalete tras el episodio del doping en el Mundial de 1994 y analizó una imagen icónica de la gesta en México 86. "Esta cinta la tengo guardada, me la prestó y me la quedé", confesó con lágrimas en los ojos.
Resumen para apurados
- Oscar Ruggeri se emocionó en una entrevista de la AFA al recordar a Diego Maradona y revelar que aún conserva el brazalete de capitán que el 'Diez' le cedió en el Mundial 1994.
- El exdefensor analizó una foto icónica de México 86 y detalló cómo recibió el mando tras el positivo de Diego en EE.UU., además de rememorar la hermandad del plantel campeón.
- El testimonio reafirma la vigencia del legado de Maradona y el valor simbólico de los objetos históricos de la Selección, que sus excompañeros custodian como reliquias nacionales.
Oscar Ruggeri, pilar defensivo de la selección argentina campeona del mundo, protagonizó un momento de profunda emoción en la cuenta oficial de Instagram de la AFA en inglés tras observar una fotografía que lo trasladó directamente a las canchas de México. En la imagen, se observa un abrazo entre el "Cabezón" y un Diego Armando Maradona exultante con la 10 y la cinta de capitán tras un triunfo clave en la cita máxima de 1986.
Durante el relato, Ruggeri sorprendió a sus compañeros de programa y a la audiencia al revelar que aún conserva en su poder el brazalete original que Maradona utilizó durante gran parte de su etapa en la "Albiceleste". Según explicó el exzaguero, la cinta era custodiada con recelo por Tito Benros, el histórico utilero del seleccionado, y Diego solo se desprendía de ella en ocasiones excepcionales. El traspaso definitivo de mando ocurrió en un contexto doloroso para el deporte nacional: el Mundial de Estados Unidos 1994.
Ruggeri recordó con precisión el instante en que "Pelusa", golpeado por la noticia de su doping positivo, le entregó la cinta para que liderara al grupo en el resto del torneo. Sin embargo, aclaró que él ya la había utilizado previamente durante las consagraciones en las Copas América de 1991 y 1993, períodos en los que Maradona estuvo ausente del equipo nacional. "Me la prestó y después me la quedé", admitió con una mezcla de picardía y nostalgia, reconociendo el peso simbólico de un accesorio que representa el liderazgo más grande de la historia del fútbol.
El análisis de la foto y el "shock" del vestuario
Al observar la imagen del abrazo en México, Ruggeri no pudo evitar detenerse en los detalles estéticos y técnicos de la época. Con su habitual estilo frontal y un toque de humor, bromeó sobre la indumentaria de aquellos años. "Miro los pantaloncitos y no puedo creer que me haya puesto eso, era una cosita chiquitita", señaló entre risas, aunque rápidamente volvió al tono emotivo al destacar la mirada de Maradona en la captura. Para el ex defensor, identificar el momento exacto es difícil, pero la intensidad del vínculo que los unía queda de manifiesto en cada píxel de la fotografía.
Este recuerdo también sirvió para repasar el inicio de la campaña en 1986. El 2 de junio de aquel año, Argentina debutó con un 3-1 ante Corea del Sur, partido en el que Ruggeri marcó su único gol en mundiales. Aquella jornada quedó grabada por la agresividad de los rivales hacia Maradona, quien recibió once faltas violentas. "Fue el primer paso de algo increíble", reflexionó el excapitán, reafirmando que aquel grupo de jugadores forjó una hermandad que trascendió los límites del campo de juego.
Una colección que guarda la historia
Además del brazalete, Ruggeri mostró parte de su colección privada de camisetas, donde la número 10 de Diego ocupa el lugar central. Para el "Cabezón", estos objetos no son simples recuerdos materiales, sino puentes hacia una etapa donde la selección argentina dominó el escenario mundial bajo la batuta del más grande de todos. La escena, que concluyó con la imagen de Ruggeri emocionado junto a una réplica de la Copa del Mundo, reafirmó una vez más que el legado de Maradona sigue presente en cada anécdota y en cada objeto que sus compañeros atesoran como reliquias de una era dorada.