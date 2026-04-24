VIDEO: El espectacular gol de taco en el minuto 119 para pasar a la final de la Copa de Alemania

Resumen para apurados
- Stuttgart venció 2-1 al Friburgo y pasó a la final de la Copa de Alemania con un gol de taco de Tiago Tomás al minuto 119, este jueves en el Mercedes-Benz Arena.
- Tras el empate de Undav que forzó la prórroga, el delantero luso definió de taco un centro de Bouanani. El equipo suabo revirtió un marcador adverso frente a un ordenado Friburgo.
- Stuttgart jugará la final ante el Bayern Múnich el 23 de mayo en Berlín. Buscará su quinto título e intentará romper la racha negativa ante los bávaros en finales de copa.
La mística de la Copa de Alemania escribió este jueves un capítulo inolvidable en el Mercedes-Benz Arena que los fanáticos podrán repasar una y otra vez. En un encuentro que transitaba por el filo de la navaja y parecía destinado a la lotería de los penales, una genialidad técnica de Tiago Tomás cambió el guion de la noche por completo. Cuando el reloj marcaba el minuto 119 de la prórroga, el atacante luso conectó un centro del argelino Badredine Bouanani con un taco que dejó sin respuestas al arquero de Friburgo, desatando la locura en las tribunas.
¡¡UN GOLAZO QUE LE DA EL BOLETO A LA FINAL!! Agónico gol de TACO de Tiago Tomas para poner el 2-1 de Stuttgart vs. Friburgo a los 118' en la Semifinal de la Copa de Alemania.pic.twitter.com/oBHSroZQKg— SportsCenter (@SC_ESPN) April 24, 2026
Un trámite cuesta arriba y la reacción suaba para la historia
El camino hacia la victoria no fue sencillo para el dueño de casa, que debió trabajar ante un rival sumamente ordenado. El Friburgo, plantado con autoridad desde el pitazo inicial, golpeó primero gracias a la contundencia de Maximilian Eggestein. Tras un tiro de esquina y un pivoteo certero de Matthias Ginter, el volante batió la resistencia local para poner una ventaja que se mantuvo hasta bien entrado el complemento y que parecía sentenciar las aspiraciones del vigente campeón. El Stuttgart, empujado por su gente pero falto de claridad en la última estocada, debió apelar a la paciencia y al desgaste físico para encontrar una grieta en la defensa rival.
La recompensa llegó finalmente a falta de veinte minutos para el cierre del tiempo reglamentario, cuando el cansancio empezaba a pasar factura en las piernas de los protagonistas. En una transición vertiginosa comandada por Bilal El Khannouss, Deniz Undav recibió con espacio y definió con frialdad para estampar el 1-1 definitivo en los noventa minutos. A partir de allí, el duelo se convirtió en una batalla de ajedrez donde el tiempo extra se jugó con más corazón que fútbol, preparando el escenario para la irrupción mágica de Tiago Tomás en el cierre de la prórroga que ya circula por todas las redes sociales.
El desafío final ante el Bayern de Harry Kane y Luis Díaz
Con el pasaporte sellado gracias a la joya técnica del portugués, el Stuttgart ya tiene la mente puesta en la gran cita del próximo 23 de mayo. Sin embargo, el obstáculo final será el más exigente del fútbol alemán actual: el Bayern Múnich. El gigante bávaro viene de despachar al Bayer Leverkusen en la otra semifinal con un sólido 2-0, producto de los gritos de sus máximas figuras, Harry Kane y el colombiano Luis Díaz. El equipo de Múnich, que ya se consagró en la presente Bundesliga, llega con el impulso de buscar el triplete y el peso de una historia que lo favorece ampliamente en los enfrentamientos directos.
Esta será la tercera vez que ambos clubes se midan en una final de Copa, una estadística que los "Suabos" intentarán revertir tras las caídas en las ediciones de 1985-86 y 2012-13. Para el Stuttgart, esta representa su octava final histórica y la oportunidad de sumar su quinta estrella en el palmarés del torneo frente a un rival que parece imbatible. El escenario está servido para una definición de alto voltaje en el Estadio Olímpico de Berlín, el próximo 23 de mayo.