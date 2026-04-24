VIDEO: El espectacular gol de taco en el minuto 119 para pasar a la final de la Copa de Alemania

Con el pasaporte sellado gracias a la joya técnica del portugués, el Stuttgart ya tiene la mente puesta en la gran cita del próximo 23 de mayo. Sin embargo, el obstáculo final será el más exigente del fútbol alemán actual: el Bayern Múnich. El gigante bávaro viene de despachar al Bayer Leverkusen en la otra semifinal con un sólido 2-0, producto de los gritos de sus máximas figuras, Harry Kane y el colombiano Luis Díaz. El equipo de Múnich, que ya se consagró en la presente Bundesliga, llega con el impulso de buscar el triplete y el peso de una historia que lo favorece ampliamente en los enfrentamientos directos.