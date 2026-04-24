Solana Sierra dio el golpe en el Masters de Madrid: venció a una Top 40 y se metió en la tercera ronda

Desde el inicio del encuentro, Sierra impuso condiciones con la profundidad de sus tiros y una notable eficacia con su servicio. En apenas 33 minutos, la marplatense se adueñó del primer parcial por 6-2, dejando sin respuestas a una Frech que llegaba como clara favorita. La intensidad de "Sol" no mermó en el inicio del segundo set, donde logró quebrar rápidamente y estirar la ventaja hasta un contundente 5-1. Sin embargo, la polaca apeló a su experiencia para intentar una remontada que le puso suspenso a la definición. Frech recuperó terreno hasta ponerse 4-5, pero Sierra mantuvo la templanza necesaria para cerrar el partido tras una hora y 16 minutos de juego.