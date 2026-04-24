Solana Sierra dio el golpe en el Masters de Madrid: venció a una Top 40 y se metió en la tercera ronda
La joven marplatense derrotó con autoridad a la polaca Magdalena Frech por 6-2 y 6-4. En un gran nivel, la número uno del país ratifica su excelente registro ante las mejores del mundo y ya espera rival para seguir haciendo historia en la Caja Mágica.
Resumen para apurados
- La marplatense Solana Sierra venció este viernes a la polaca Magdalena Frech por 6-2 y 6-4, clasificando a la tercera ronda del Masters de Madrid tras un sólido desempeño.
- Tras una serie de eliminaciones tempranas, la número uno argentina impuso su juego agresivo para derrotar a la top 40, extendiendo su racha positiva ante rivales de jerarquía.
- El triunfo consolida a Sierra en la élite mundial y es clave para Roland Garros. Ahora espera rival entre Bucsa y Sonmez para seguir haciendo historia en la Caja Mágica.
El tenis femenino argentino atraviesa un momento de pura efervescencia en la capital española. Solana Sierra, que llegó al Madrid Open en el puesto 88° del ranking mundial, firmó este viernes una de las actuaciones más sólidas de su carrera profesional al despachar a la polaca Magdalena Frech, actual número 38 del escalafón de la WTA. Con un juego agresivo, la argentina de 21 años dominó el trámite de principio a fin, logrando instalarse en la tercera ronda de uno de los torneos más prestigiosos de la gira sobre polvo de ladrillo.
Un dominio total que resistió la reacción final
Desde el inicio del encuentro, Sierra impuso condiciones con la profundidad de sus tiros y una notable eficacia con su servicio. En apenas 33 minutos, la marplatense se adueñó del primer parcial por 6-2, dejando sin respuestas a una Frech que llegaba como clara favorita. La intensidad de "Sol" no mermó en el inicio del segundo set, donde logró quebrar rápidamente y estirar la ventaja hasta un contundente 5-1. Sin embargo, la polaca apeló a su experiencia para intentar una remontada que le puso suspenso a la definición. Frech recuperó terreno hasta ponerse 4-5, pero Sierra mantuvo la templanza necesaria para cerrar el partido tras una hora y 16 minutos de juego.
Este triunfo representa un espaldarazo anímico vital para la marplatense, quien llegaba a Madrid tras sufrir cuatro eliminaciones consecutivas en primeras rondas. Tras vencer a Dayana Yastremska en el debut y ahora a Frech, Sierra estira su impresionante racha ante jugadoras del Top 50. Nombres como Jessica Bouzas Maneiro, Katie Boulter y Emma Navarro figuran en la lista de víctimas de la jugadora argentina, quien parece agigantarse cada vez que tiene enfrente a una rival de jerarquía superior en el ranking.
De los cuartos en Tucumán al sueño en la Caja Mágica
El crecimiento de Solana no es una sorpresa para el público local que sigue de cerca el circuito femenino. En noviembre pasado, la actual referente nacional fue la gran atracción del WTA 125 disputado en Tucumán, donde miles de fanáticos pudieron verla en acción sobre el polvo de ladrillo de Lawn Tennis. En aquella oportunidad, Sierra alcanzó los cuartos de final, dejando destellos del tenis que hoy está desplegando en Europa. Aquel paso por las canchas tucumanas fue un eslabón clave en su preparación para una temporada 2026 que hoy la tiene como protagonista en los grandes escenarios del mundo.
Con la mirada puesta en lo que viene, Sierra aguarda por la ganadora del duelo entre la española Cristina Bucsa y la turca Zeynep Sonmez. El desafío no será menor, ya que Madrid, con su particular condición de altura, funciona como el termómetro ideal de cara a Roland Garros. Lo cierto es que, tras reencontrarse con su mejor versión, la número uno de Argentina se permite soñar en grande y consolidarse definitivamente en la élite del tenis femenino mundial.