Miniso llegó a la Argentina: por qué la marca es furor y cómo fue la apertura de su primera tienda en Buenos Aires

La cadena internacional Miniso inauguró su primer local comercial en la Argentina y generó una escena poco habitual en el microcentro porteño: una fila de varias cuadras y miles de personas esperando para ingresar. La apertura, que tuvo lugar en la calle Florida, marcó el regreso de la marca al país tras un intento fallido en 2019 y confirmó el interés que despierta entre los consumidores locales.