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Miniso llegó a la Argentina: por qué la marca es furor y cómo fue la apertura de su primera tienda en Buenos Aires

La cuenta regresiva concluyó: Miniso abrió hoy su primer local en la Argentina. Tras una experiencia fallida en 2019, la cadena de retail de origen chino, especializada en la venta de productos de consumo cotidiano, inauguró su tienda en Buenos Aires.

Miniso, la cadena china “estilo japonés” que piensa abrir 100 tiendas en la Argentina Miniso, la cadena china “estilo japonés” que piensa abrir 100 tiendas en la Argentina La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La cadena Miniso inauguró hoy su primera tienda en Argentina, ubicada en la calle Florida de Buenos Aires, tras un fallido intento en 2019 para expandir su mercado regional.
  • Con un estilo japonés y productos de diseño a bajo costo, la apertura atrajo a miles de personas. El éxito se basó en una fuerte campaña digital y renovación constante de stock.
  • El grupo Mini Hub planea invertir millones para abrir 100 locales en cinco años. Esta llegada redefine el consumo local al combinar diseño, accesibilidad y experiencia de compra.
Resumen generado con IA

La cadena internacional Miniso inauguró su primer local comercial en la Argentina y generó una escena poco habitual en el microcentro porteño: una fila de varias cuadras y miles de personas esperando para ingresar. La apertura, que tuvo lugar en la calle Florida, marcó el regreso de la marca al país tras un intento fallido en 2019 y confirmó el interés que despierta entre los consumidores locales.

Con una estrategia basada en la expectativa y el impacto en redes sociales, la compañía logró instalar su llegada como un evento. La campaña previa incluyó promociones, acciones en la vía pública y una fuerte presencia digital que terminó de consolidar el fenómeno el día de la inauguración.

Qué es Miniso y por qué se convirtió en un fenómeno global

Fundada en China, Miniso se especializa en productos de consumo cotidiano con diseño atractivo y precios accesibles. Su propuesta combina estética minimalista, licencias de personajes populares y una amplia variedad de artículos que van desde accesorios y decoración hasta tecnología y belleza.

Aunque es una compañía china, Miniso construyó su identidad con una fuerte inspiración japonesa. Su fundador, Jack Ye, tomó el concepto tras un viaje a Japón, donde detectó el atractivo de tiendas minimalistas con productos simples, funcionales y bien diseñados. De ahí surge su posicionamiento como una marca “estilo japonés”, incluso en su nombre, asociado a la idea de belleza simple.

El éxito de la marca se explica, en parte, por su modelo de negocio: tiendas visualmente atractivas, renovación constante de productos y una experiencia de compra pensada para el consumo impulsivo. A esto se suma una estrategia de marketing que apela a públicos jóvenes y a la cultura pop, lo que la convirtió en un fenómeno en distintos mercados.

Una apertura multitudinaria y un plan de expansión ambicioso

El primer local argentino abrió sus puertas en pleno centro de Buenos Aires y convocó a miles de personas. La expectativa fue tal que se registraron largas filas antes del corte de cinta, en un evento que incluyó actividades promocionales, sorteos y la participación de influencers.

El desembarco en el país está liderado por Mini Hub, que anunció una inversión millonaria para expandir la marca en el mercado local. El plan contempla la apertura de 100 tiendas en los próximos cinco años, además de la generación de cientos de puestos de trabajo.

Tras esta primera inauguración, la empresa proyecta nuevas aperturas en centros comerciales y puntos estratégicos del país, con el objetivo de consolidar su presencia y replicar el éxito que ya alcanzó en otras regiones.

La llegada de Miniso no solo amplía la oferta comercial, sino que también introduce un formato de consumo que combina diseño, accesibilidad y experiencia, tres factores clave para entender por qué la marca se convirtió en un verdadero furor a nivel global.

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