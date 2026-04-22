Quién es “El Puma” Haile, el argentino que quedó detenido en Brasil acusado de racismo

Fue otro argentino el que lo denunció ante las autoridades y desde ese mismo lunes quedó detenido. El martes hubo una audiencia judicial en su contra, tras la que se le dictó prisión preventiva, y este miércoles su nombre ya circulaba en las redes y medios de comunicación argentinos como el caso siguiente al de Agostina Páez, la abogada santiagueña que enfrentó una causa judicial durante más de dos meses en Río de Janeiro.