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Quién es “El Puma” Haile, el argentino que quedó detenido en Brasil acusado de racismo

José Luis Haile, de 67 años, fue imputado tras agredir verbalmente a una repartidora en un supermercado. Tiene antecedentes en La Plata y quedó bajo prisión preventiva.

Quién es “El Puma” Haile, el argentino que quedó detenido en Brasil acusado de racismo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • José Luis Haile, argentino de 67 años, fue detenido en Río de Janeiro bajo prisión preventiva tras agredir con insultos racistas a una joven repartidora en un supermercado el lunes.
  • El ataque ocurrió tras una demora en el servicio; Haile fue denunciado por otro argentino. El acusado, ex "arbolito" platense, ya contaba con antecedentes penales por agresiones físicas.
  • El caso refuerza la tendencia de detenciones por racismo en Brasil tras el precedente de Agostina Páez, evidenciando el estricto rigor judicial brasileño frente a estos delitos.
Resumen generado con IA

Otro argentino quedó detenido en Brasil acusado de racismo. Se trata de José Luis Haile (67), quien en un supermercado de Río de Janeiro insultó a una repartidora con términos racistas y sexistas, lo que le valió quedar bajo prisión preventiva. Sus problemas con la ley no serían nuevos: cuenta con antecedentes penales por riña cuando trabajaba como “arbolito” en La Plata.

Tenía una camiseta de Brasil -su país de residencia desde hace dos años- con el 10 en la espalda cuando lo detuvieron el lunes. Y en las fotos de sus redes sociales se lo nota contento entre el paisaje carioca: sonríe, hace la V de victoria con los dedos de su mano o a veces el gesto del OK.

Este lunes, ante la demora de una repartidora en un supermercado Mundial de Río de Janeiro, decidió mostrar su furia de una manera ciertamente violenta: llamó "negra puta" a Samara Rodrigues de Lima (23) cuando ella le pidió que se callara y dejara de agredirla verbalmente, consignó Clarín. 

Fue otro argentino el que lo denunció ante las autoridades y desde ese mismo lunes quedó detenido. El martes hubo una audiencia judicial en su contra, tras la que se le dictó prisión preventiva, y este miércoles su nombre ya circulaba en las redes y medios de comunicación argentinos como el caso siguiente al de Agostina Páez, la abogada santiagueña que enfrentó una causa judicial durante más de dos meses en Río de Janeiro.

Antecedentes 

En los medios platenses, el nombre de Haile resonó. Haile tiene 67 años actualmente, es conocido en la ciudad platense como un férreo hincha de Boca y en 2016 su nombre ya se había hecho público porque trabajaba de “arbolito” en la calle 7, centro de La Plata, y en ese marco agredió brutalmente a otro “arbolito”.

Sucedió el 23 de marzo de ese año, cuando Jaile se acercó a ese otro intermediario de venta de dólares, le preguntó la cotización y luego le propinó una golpiza proverbial: además de varios cortes en el rostro, la víctima sufrió fractura de cúbito.

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