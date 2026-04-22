Incertidumbre total en Agropecuario: Bernardo Grobocopatel anunció su salida y se abre una nueva etapa

Detrás de la decisión hay motivos personales, pero también estructurales. “Hay cosas que, cuando se sostienen solas, terminan quebrando en silencio a quien las sostiene”, expresó el dirigente, dejando entrever el peso que significó durante años llevar adelante prácticamente en soledad el funcionamiento del club. A eso se suma una fuerte decepción por la falta de respaldo local: tras el ascenso, la masa societaria cayó de unos 3.000 socios a un número considerablemente menor.