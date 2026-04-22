Promesa cumplida: Ermedin Demirović invita las cervezas a sus hinchas tras meter a Bosnia en el Mundial 2026

El presente del delantero nacido en Hamburgo pero que juega para el país de sus padres es sencillamente espectacular. Desde su llegada al Stuttgart por una cifra cercana a los 27 millones de dólares, se consolidó como una de las figuras del equipo, anotando 29 goles en 81 partidos. Actualmente, su club atraviesa un momento dulce ocupando la cuarta posición de la Bundesliga y peleando por un lugar en la próxima Champions League, con Demirović como segundo máximo artillero del plantel. Su regreso a la selección tras una lesión fue clave para el esquema de Sergej Barbarez en los duelos decisivos ante galeses e italianos.