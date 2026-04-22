La Unsta amplía su campus en Yerba Buena

En el campus de la Unsta en Yerba Buena se realizó ayer el acto de firma para iniciar la ampliación de la segunda ala del predio. En ese contexto, el rector Federico Fanjul explicó a LA GACETA los alcances de la obra y su impacto en la comunidad académica.
“Se va a comenzar a construir una segunda fase del segundo edificio que tiene el campus, que va a aumentar en un 60% la capacidad del lugar”, señaló Fanjul. El proyecto contempla la incorporación de 2.700 metros cuadrados destinados a aulas y laboratorios. Según detalló, esta expansión permitirá recibir a 2.000 nuevos estudiantes, con una proyección de 1.000 por turno.
El rector indicó que la obra también abrirá la posibilidad de sumar nuevas propuestas académicas: “Esto va a permitir albergar nuevas carreras, como Arquitectura y dar continuidad a otras que necesitan aulas para continuar su ciclo”.
“Estamos en este momento con una especie de estrés áulico, es decir, nos falta espacio”, explicó Fanjul.
Plazo
“La obra tiene un plazo de entrega de 24 meses, pero la planta baja va a estar disponible en 12 meses”, precisó. En ese plazo inicial, la institución contará con siete nuevas aulas operativas. “El año que viene, para esta fecha, ya vamos a contar con las primeras siete aulas para dar continuidad a las ofertas académicas”, sostuvo.
“La universidad está buscando constantemente brindar nuevos horizontes a los alumnos y egresados”, señaló Fanjul. En esa línea, explicó que se analiza tanto la demanda laboral como la capacidad institucional para responder a ella. “Trabajamos en cursos cortos que ayuden a egresados a actualizarse y lograr una mayor empleabilidad de sus carreras de base”, concluyó.