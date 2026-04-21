De Bielsa a Scaloni: por qué Argentina llega al Mundial con seis entrenadores repartidos en distintas selecciones

Argentina vuelve a ocupar un lugar central en el mapa del fútbol mundial, aunque esta vez no solo por sus jugadores. En los bancos también hay una presencia fuerte. Seis entrenadores argentinos (entre los que se contabiliza a Lionel Scaloni) dirigirán selecciones en el próximo Mundial, un número que iguala a Francia como principal exportador de técnicos. La cifra impacta, aunque el verdadero valor está en lo que representa.