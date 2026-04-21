De Bielsa a Scaloni: por qué Argentina llega al Mundial con seis entrenadores repartidos en distintas selecciones

Resumen para apurados
- Argentina iguala a Francia con seis directores técnicos clasificados al próximo Mundial, destacando el liderazgo de Scaloni, Alfaro, Bielsa, Beccacece, Pochettino y Lorenzo.
- El prestigio del DT argentino se basa en la adaptación táctica y la identidad de 'La Nuestra'. Mientras Alfaro prioriza el orden, Beccacece y Bielsa apuestan por el protagonismo.
- Esta hegemonía reafirma la capacidad exportadora del fútbol local. La evolución de sus estilos, entre esencia y modernidad, asegura la vigencia de Argentina en la elite global.
Argentina vuelve a ocupar un lugar central en el mapa del fútbol mundial, aunque esta vez no solo por sus jugadores. En los bancos también hay una presencia fuerte. Seis entrenadores argentinos (entre los que se contabiliza a Lionel Scaloni) dirigirán selecciones en el próximo Mundial, un número que iguala a Francia como principal exportador de técnicos. La cifra impacta, aunque el verdadero valor está en lo que representa.
Cada uno de ellos, en mayor o menor medida, es portador de una identidad. De una manera de jugar y de sentir el fútbol que en Argentina tiene nombre propio: “La Nuestra”. Ese concepto, tan citado como difícil de definir, se sostiene en pilares claros: técnica, gambeta, creatividad y asociación. El “toco y me voy”, la picardía del potrero y el talento como herramienta principal.
Alfaro: la adaptación como bandera
El presente de Gustavo Alfaro en Paraguay es uno de los más sólidos del continente. No solo logró la clasificación al Mundial tras romper una sequía de 16 años, sino que además le dio una identidad clara al equipo. En el camino venció a Argentina y Brasil, un dato de peso para una selección que venía golpeada.
Sin embargo, su propuesta se aleja del imaginario de “La Nuestra”. Alfaro armó un conjunto pragmático, ordenado y enfocado en el resultado. Su Paraguay es compacto, disciplinado, fuerte en defensa y efectivo en ataque. En esa aparente contradicción aparece una lectura interesante: no reniega de la identidad argentina, sino que la transforma según el contexto.
Beccacece: el vértigo como identidad
El Ecuador de Sebastián Beccacece representa otra cara del entrenador argentino. Clasificó con autoridad una fecha antes del cierre y mantiene un invicto de 17 partidos. Su última derrota fue en septiembre de 2024 frente a Brasil. Desde entonces acumuló seis triunfos y 11 empates.
Su equipo es intenso, agresivo y protagonista. Presiona alto, recupera rápido y ataca con decisión. Se trata de un fútbol moderno y dinámico, que aprovecha al máximo las condiciones físicas del plantel. En ese sentido, Beccacece parece más cercano a una reinterpretación actual de “La Nuestra”, ahora apoyada en la asociación colectiva y la ocupación de espacios.
Bielsa: el ideal en tensión
El caso de Marcelo Bielsa es más complejo. Su llegada a Uruguay despertó una enorme expectativa. La idea era cambiar la cultura futbolística, imponer un juego ofensivo y devolver protagonismo. Durante un tiempo lo consiguió: Uruguay fue intenso, vertical y valiente, incluso con una victoria ante Argentina en Buenos Aires.
Pero el presente es distinto. El rendimiento cayó, los resultados dejaron de acompañar y los conflictos internos comenzaron a hacerse visibles. Declaraciones de referentes como Luis Suárez y Federico Valverde expusieron tensiones en el vestuario. Bielsa, fiel a su estilo, no negoció su idea y hoy surge una pregunta inevitable: hasta qué punto puede sostenerse una propuesta sin adaptarse.
Pochettino y Lorenzo: dos caminos posibles
El presente de Mauricio Pochettino en Estados Unidos está marcado por el desafío de liderar al anfitrión del Mundial. Su equipo todavía está en construcción, aunque ya muestra presión alta, intensidad y transiciones rápidas. Con una formación moldeada en Europa, Pochettino combina elementos de “La Nuestra” con una mirada global.
Por su parte, Néstor Lorenzo atraviesa un ciclo equilibrado en Colombia. Clasificó con autoridad y consolidó un conjunto competitivo, ofensivo y versátil. Su equipo sabe presionar alto, manejar la posesión o replegarse cuando el partido lo exige. Esa flexibilidad lo acerca a una versión más completa de la identidad argentina.
La identidad en movimiento
El recorrido de estos entrenadores deja una conclusión clara: “La Nuestra” no es un modelo fijo, sino una identidad en movimiento. Cada técnico la interpreta a su manera. Algunos la adaptan, otros la radicalizan y otros la combinan con nuevas ideas.
El éxito del entrenador argentino en el exterior no se explica solo desde lo táctico. También tiene que ver con la capacidad de entender el juego, leer contextos, gestionar grupos y reaccionar ante la adversidad. En un fútbol cada vez más globalizado, esa flexibilidad aparece como un valor diferencial.
Por eso, más que preguntarse si lograron exportar “La Nuestra”, quizá la pregunta correcta sea otra: cómo la transformaron. En esa mutación, entre esencia y adaptación, se sostiene la vigencia del fútbol argentino en el mundo.