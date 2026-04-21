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Alpine sorprendió con un mensaje sobre Franco Colapinto y crece la expectativa en Buenos Aires

Desde la escudería francesa palpitan el evento del domingo y anticipan una jornada histórica con el piloto argentino.

Alpine sorprendió con un mensaje sobre Franco Colapinto y crece la expectativa en Buenos Aires
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La escudería Alpine promocionó la exhibición que Franco Colapinto protagonizará este domingo en Palermo, Buenos Aires, antes de viajar al Gran Premio de Miami en Estados Unidos.
  • El piloto manejará un Lotus E20 de 2012 con motor V8. Alpine difundió el evento en redes, agotando las entradas preferenciales y aumentando la ansiedad de los seguidores locales.
  • Este evento marca un hito para el automovilismo local y refuerza la imagen de Colapinto. Se prevé una convocatoria masiva que consolidará su vínculo con la afición argentina.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto será una de las grandes atracciones del fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires, donde encabezará una exhibición especial en las calles de Palermo. A pocos días del evento, desde Alpine comenzaron a palpitar la jornada con una publicación que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos.

La escudería francesa utilizó sus redes sociales para mostrar entusiasmo por la presencia del piloto argentino en su país. "Está de regreso", escribieron, junto a una imagen en la que se lo ve vestido con su traje de competición, casco puesto y una bandera argentina sobre los hombros.

Alpine sorprendió con un mensaje sobre Franco Colapinto y crece la expectativa en Buenos Aires

El mensaje despertó una ola de comentarios entre seguidores argentinos y fanáticos de la Fórmula 1, que esperan una convocatoria masiva para ver de cerca a Colapinto. Las entradas para los sectores preferenciales se agotaron rápidamente y también habrá espacios gratuitos habilitados para el público general.

Mientras se aguarda el cronograma oficial, se estima que el joven piloto realizará varias pasadas con el auto enviado por Alpine y luego recorrerá el circuito en un micro descapotable para saludar a la gente que se acerque al evento.

Alpine sorprendió con un mensaje sobre Franco Colapinto y crece la expectativa en Buenos Aires

El auto especial que manejará en Buenos Aires

Colapinto se subirá a un Lotus E20 de 2012, un monoplaza previo a la era híbrida que se destaca por su motor V8 y por un sonido mucho más potente que el de los autos actuales. Tras la exhibición, el argentino viajará a Estados Unidos para disputar el Gran Premio de Miami.

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