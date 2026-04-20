Compartiendo Excelencia Tucumán 2026: una jornada para conocer cómo las empresas están impulsando la competitividad

Se aproxima una nueva edición de Compartiendo Excelencia Tucumán 2026, un encuentro que año a año convoca la Fundación del Tucumán junto al espacio EXCELENCIA —integrado por FUNDECE, Fundación Premio Nacional a la Calidad e IPACE—, consolidándose como un espacio clave para analizar cómo las organizaciones están gestionando en contextos desafiantes.