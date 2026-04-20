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Compartiendo Excelencia Tucumán 2026: una jornada para conocer cómo las empresas están impulsando la competitividad
Compartiendo Excelencia Tucumán 2026: una jornada para conocer cómo las empresas están impulsando la competitividad
Hace 1 Hs

Se aproxima una nueva edición de Compartiendo Excelencia Tucumán 2026, un encuentro que año a año convoca la Fundación del Tucumán junto al espacio EXCELENCIA —integrado por FUNDECE, Fundación Premio Nacional a la Calidad e IPACE—, consolidándose como un espacio clave para analizar cómo las organizaciones están gestionando en contextos desafiantes.

La propuesta reúne casos reales y enfoques diversos orientados a la mejora de la competitividad, con la participación de referentes de alto nivel que compartirán experiencias concretas desde sus organizaciones.

Entre los expositores se destacan:

Mario Maccio, Gerente de Producción en Tensolite – Holcim Argentina

Paulina Alonso, Gerente General en Laboratorio D’Agostino Bruno (La Plata), ganadores del Premio Nacional a la Calidad 2025

Mario Marcelo Cuenca, COO de NodosHub (San Juan), empresa dedicada a la transformación digital

Rodolfo Chaves, Economy & IT Manager en Scania Argentina

Compartiendo Excelencia Tucumán 2026: una jornada para conocer cómo las empresas están impulsando la competitividad

El cierre estará a cargo del economista Marcelo Elizondo, reconocido por su trayectoria y su mirada sobre el acceso a los mercados internacionales, un tema clave para el desarrollo empresarial actual.

La jornada contará con la moderación de Marcelo Aguaysol y se realizará el jueves 23 de abril a las 8:30 hs en el Hotel Hilton Garden Inn de Tucumán.

Se trata de una actividad gratuita con inscripción previa, pensada para empresarios, profesionales y emprendedores que buscan incorporar nuevas miradas y herramientas para fortalecer su gestión.

Más información e inscripciones en: https://www.fundaciondeltucuman.com/compartiendo-excelencia-2026/

Esta nota es de acceso libre.
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