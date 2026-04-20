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Se juega la última fecha del Regional masculino y se define el camino a semifinales

Este fin de semana se disputará la cuarta jornada del Torneo Regional de Caballeros. Tras los cruces, quedarán definidos los clasificados a la instancia decisiva, que se jugará a fines de mayo.

San Martín viajará a Salta para enfrentar a Cachorros y a Popeye. San Martín viajará a Salta para enfrentar a Cachorros y a Popeye.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ocho equipos disputan este fin de semana la última fecha del Torneo Regional masculino en Salta y Tucumán para definir los cruces de semifinales previstos para el 31 de mayo.
  • La jornada decisiva incluye cruces clave como San Martín vs Popeye. Tras una fase de gran paridad, los partidos del domingo serán transmitidos por YouTube desde Tucumán Rugby.
  • Sin clasificados confirmados en la zona media, estos resultados determinarán el cuadro final. El torneo busca jerarquizar el hockey regional y consolidar el nivel competitivo.
Resumen generado con IA

El Torneo Regional de Caballeros entra en su etapa determinante. Este fin de semana se disputará la cuarta y última fecha de la fase clasificatoria, una jornada que terminará de ordenar la tabla y definirá a los equipos que avanzarán a las semifinales, previstas para el 31 de mayo.

Con un formato que reunió a ocho equipos -San Martín, Los Tarcos, Popeye, Cardenales, Atlético, Cachorros, Gimnasia y Tiro y Jockey Salta-, el certamen fue construyendo posiciones a lo largo de las primeras dos fechas, en las que la paridad y la rotación de protagonistas marcaron el pulso de la competencia.

Este fin de semana, se jugarán las últimas dos fechas del torneo. Por la fecha 3, Cardenales enfrentará a Jockey de Salta y Atlético recibirá a Gimnasia y Tiro; San Martín viajará a Salta para jugar contra Cachorros, mientras que Los Tarcos se medirá contra Popeye en condición de visitante. 

En la última fecha, en tanto, Cardenales se medirá contra Gimnasia y Tiro y Atlético contra Jockey de Salta; San Martín, asimismo, se verá las caras contra Popeye, y Cachorros enfrentará a Los Tarcos. 

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Vale mencionar que ambos duelos se jugarán el domingo 26: dos partidos serán a la mañana y dos partidos a la tarde. Todos los duelos de los equipos tucumanos se jugarán en Tucumán Rugby y contarán con la trasmisión oficial de ATAH a través de Youtube.

La expectativa crece porque, más allá de algunos equipos que lograron cierta regularidad, todavía no hay nada definido en la zona media, donde varios llegan con chances de meterse entre los cuatro mejores. Esa incertidumbre le agrega un condimento especial a una fecha que promete ser decisiva.

Con la clasificación en juego y la mira puesta en mayo, el Regional entra en su momento más importante. Ya no hay margen de error: lo que se juegue este fin de semana marcará el destino de cada equipo en el tramo final del torneo.

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