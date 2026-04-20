El seleccionado tucumano de hockey inicia su preparación rumbo al Argentino: quiénes fueron convocadas

Resumen para apurados
- Las 'Naranjas' inician este martes en Tucumán Rugby su preparación para el Campeonato Argentino, que se jugará en octubre en Mendoza, bajo el mando de Vargas y Décima.
- El cuerpo técnico citó a jugadoras locales y referentes del exterior. El plan incluye prácticas semanales en Marcos Paz para amalgamar un plantel de base sólida y proyección joven.
- El equipo buscará el ascenso a la máxima categoría nacional para 2027 durante el torneo en Mendoza. Este proceso es clave para el reposicionamiento del hockey tucumano de elite.
La bocha vuelve a rodar en Marcos Paz con las “Naranjas”. La preselección de damas mayores de hockey se iniciará este martes un nuevo ciclo de trabajo rumbo al campeonato argentino, con su primera práctica prevista desde las 14 en la cancha de Tucumán Rugby.
El proceso estará encabezado por Santiago Vargas y Agustín Décima como entrenadores, mientras que la preparación física quedará en manos de Román Jarillo. Para esta primera etapa del año, el cuerpo técnico diagramó entrenamientos semanales todos los martes, con el objetivo de consolidar una base sólida y acompañar las exigencias competitivas de los clubes.
La convocatoria refleja una combinación entre experiencia y juventud, una fórmula que el seleccionado buscará potenciar de cara al gran desafío de la temporada. En la nómina aparecen jugadoras con recorrido en torneos nacionales y procesos anteriores, junto a jóvenes valores que intentarán ganarse un lugar en el plantel definitivo.
Por lo pronto, la actividad comenzará con las jugadoras que actualmente se desempeñan en la provincia, mientras se aguardan definiciones de varias tucumanas que compiten fuera del medio local. Entre ellas aparecen Camila Machín, Luciana García Galo, Victoria Sauze, Ana Paula Riera, Luisina Migles, Paula Santamarina y Agustina Miranda, quienes juegan en Buenos Aires y Europa.
El principal objetivo será el Argentino de damas, del 14 al 18 de octubre en Mendoza. Tucumán jugará en la zona ascenso y buscará una plaza en la máxima categoría nacional para 2027.
La lista completa de convocadas
- Anna Ortíz - San Martín
- Sofía Vasile - Natación y Gimnasia
- Paulina Salazar - Jockey club
- Virginia Pujadas - Huirapuca
- Delfina Lazcano - Huirapuca
- Agustina Barreiro - Natación y Gimnasia
- Candelaria Gravano - Los Tarcos
- Milagros Almaraz - Huirapuca
- Agustina Casmuz - Tucumán Rugby
- Candela Martínez - Universitario
- Julieta Rodríguez - Natación y Gimnasia
- Catalina Bravo - San Martín
- Emilia Aimaro - Tucumán Rugby
- Camila Machín - Royal Orée (Bélgica)
- Lucía Allier - San Martín
- Abril López - San Martín
- Rocío Campero - Natación y Gimnasia
- Rocío Barros - Natación y Gimnasia
- Rosario Lamas - Natación y Gimnasia
- Carolina Lobo - Universitario
- Victoria Santamarina - Huirapuca
- Malena Fernández - Natación y Gimnasia
- Agustina Villafañe - Universitario
- Rocío Cruz - Huirapuca
- Luciana García Galo - San Isidro Club (Buenos Aires)
- Victoria Sauze - San Lorenzo (Buenos Aires)
- Ana Paula Riera - Club deportivo Terrassa (España)
- Julieta Palacio - Los Tarcos
- Paula Santamarina - River (Buenos Aires)
- Guillermina Dande - Huirapuca
- Agustina Miranda - GEBA (Buenos Aires)
- Paula Gutiérrez - Tucumán Rugby
- Constanza Suárez - Natación y Gimnasia
- Paloma Grandi - Los Tarcos
- Agustina Bringas - Natación y Gimnasia
- Josefina Delgado - San Martín
- Luisina Migles - Banco Nación (Buenos Aires)
- Lucía Córdoba - Jockey club
- Valentina Garreton - Universitario