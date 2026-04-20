El seleccionado tucumano de hockey inicia su preparación rumbo al Argentino: quiénes fueron convocadas

El proceso estará encabezado por Santiago Vargas y Agustín Décima como entrenadores, mientras que la preparación física quedará en manos de Román Jarillo. Para esta primera etapa del año, el cuerpo técnico diagramó entrenamientos semanales todos los martes, con el objetivo de consolidar una base sólida y acompañar las exigencias competitivas de los clubes.