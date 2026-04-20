¿El próximo "10"? La revelación de Paredes que ilusiona a todo Boca con la llegada de Dybala
Tras vestirse de héroe en el Superclásico ante River, el capitán "xeneize" confirmó que mantiene charlas constantes con la "Joya". Según el volante campeón del mundo, el cordobés tiene el deseo firme de desembarcar en el club en el corto plazo y ya no oculta su fanatismo por los colores.
Resumen para apurados
- Leandro Paredes reveló en una charla con Davoo Xeneize que Paulo Dybala tiene el deseo firme de unirse a Boca Juniors en el corto plazo, tras el reciente triunfo ante River Plate.
- El capitán xeneize mantiene contacto diario con el delantero de la Roma, cuyo contrato en Italia vence en junio. La relación previa en Europa y la Selección facilita el operativo.
- La libertad contractual de la Joya en junio permitiría a la gestión de Riquelme incorporarlo para la Copa Libertadores, potenciando el nivel jerárquico del fútbol argentino.
La alegría por el triunfo 1-0 ante River todavía resuena en todo el fútbol argentino, pero Leandro Paredes decidió que la fiesta no terminara en el campo de juego. El capitán y autor del gol de la victoria participó de una distendida charla en el canal del famoso streamer Davoo Xeneize, junto al periodista Gastón Edul, y aprovechó el clima de euforia para soltar una verdadera bomba. Lo que comenzó como una consulta sobre el futuro de sus compañeros de la Selección terminó siendo la confirmación de un operativo seducción que está en marcha desde hace tiempo.
El líder futbolístico y espiritual del "Xeneize" no anduvo con rodeos cuando le preguntaron por Paulo Dybala. Con tranquilidad, el volante aseguró que el contacto con el delantero de la Roma es diario y que el tema de Boca surge de manera recurrente en sus conversaciones privadas.
El operativo seducción desde el corazón del vestuario
"A mí me encantaría. Lo hablo con él y tiene muchas ganas de venir", confesó el capitán.
Esta declaración cambia por completo el panorama de los rumores veraniegos. Ya no se trata de una especulación de redes sociales o del deseo de un representante, sino de la palabra del máximo referente del plantel actual confirmando que la "Joya" tiene el interés concreto de cruzar el Atlántico para jugar en el fútbol argentino. La complicidad entre ambos jugadores, que compartieron dos años en la capital italiana, es el puente más sólido que hoy tiene la dirigencia de Juan Román Riquelme para concretar un pase de calibre mundial.
Los tiempos de la Joya y el horizonte europeo
A pesar de la cautela que suele rodear este tipo de pases, la situación contractual de la "Joya" juega a favor de las ilusiones "xeneizes". Con un vínculo en la Roma que finaliza este junio, la posibilidad de negociar un desembarco en La Boca es prácticamente inminente. Esta cercanía del fin de su contrato en Italia coloca al equipo azul y oro en una posición de privilegio, permitiendo que las conversaciones pasen de una expresión de deseo a una ingeniería formal sin las trabas económicas de una cláusula de rescisión impagable.
La obsesión por la séptima como el gran anzuelo deportivo
Si bien Boca atraviesa uno de sus periodos de mayor estabilidad y armonía bajo la conducción de Claudio Úbeda, el verdadero imán para un jugador de la jerarquía de Dybala trasciende el buen presente institucional. El argumento de venta más potente que tiene Leandro Paredes para terminar de inclinar la balanza es la posibilidad concreta de que Paulo se sume para disputar las instancias decisivas de la Copa Libertadores durante el segundo semestre.
Con el panorama despejado en lo contractual y el máximo objetivo deportivo por delante, el sueño de ver a Dybala con la azul y oro nunca estuvo tan cerca de la realidad.