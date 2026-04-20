¿El próximo "10"? La revelación de Paredes que ilusiona a todo Boca con la llegada de Dybala

La alegría por el triunfo 1-0 ante River todavía resuena en todo el fútbol argentino, pero Leandro Paredes decidió que la fiesta no terminara en el campo de juego. El capitán y autor del gol de la victoria participó de una distendida charla en el canal del famoso streamer Davoo Xeneize, junto al periodista Gastón Edul, y aprovechó el clima de euforia para soltar una verdadera bomba. Lo que comenzó como una consulta sobre el futuro de sus compañeros de la Selección terminó siendo la confirmación de un operativo seducción que está en marcha desde hace tiempo.